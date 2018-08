Skácel dal dvojčatům dárek k prvním narozeninám

Čtyřgólový debakl Dukly odstartoval devětatřicetiletý příbramský kapitán Rudolf Skácel. „Honza Matoušek mi dal před bránu hezký centr, ale nebylo lehké to dojet skluzem,“ pravil borec, který zvažoval po postupu do nejvyšší soutěže konec kariéry. „Nakonec rozhodla dobrá parta v Příbrami a řekl jsem si, že to je výzva,“ vysvětlil svoje pokračování.