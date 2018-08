Jsme za debily. Zbytečně jsme ztratili dva body, rozčiloval se nad opavskou penaltou liberecký Potočný

„Na penaltu jsem si věřil, avšak proměnil jsem ji s velkým štěstím. Liberecký brankář Hladký mi střelu vystihl a na míč si sáhl, ale naštěstí jsem mířil dostatečně nahoru a s velkou razancí," libuje si ofenzivní srbský záložník. Připustil, že zejména první poločas odehrálo jeho mužstvo hodně mizerně. „V pauze jsme si něco řekli a trochu se pak zlepšili. Jenže paradoxně jsme inkasovali. Vzhledem k vývoji utkání musíme být nakonec s remízou spokojeni," míní Kuzmanovič.

Odpískaný pokutový kop ve prospěch jeho celku ovšem vzbudil značné emoce. Liberečtí měli za to, že zákrok Karafiáta na střídajícího Smolu penaltový nebyl. „Sám Smola mi při odchodu ze hřiště řekl, že šlo o běžný souboj," tvrdil gólman Slovanu Václav Hladký. Tomáši Smolovi, který hru Opavy v závěru střetnutí notně oživil, se však jeho interpretace nelíbila. „Vyložil si to tak trochu po svém. Já jsem řekl, že jsem se dostal před Karafiáta a on mě trochu zatáhl rukou a štrejchnul nohou. A já jsem upadl. Byla to otázka vteřiny a uznávám, že ten zákrok na mě nebyl asi příliš viditelný," přemítá Smola.

Servítky si nebral autor vedoucího gólu Liberce Roman Potočný. „Jsem strašně naštvaný. Za bezbrankového stavu nám sudí neuznal gól a pak proti nám ještě nařídí penaltu. Přitom na videu je jasně vidět, že se pískat neměla. Jsme za úplný debily. Tohle fakt nekoušu. Jedeme do Brna tři sta kilometrů, abychom takhle zbytečně přišli o dva body," rozčiloval se.

Slovenský trenér Slovanu Zsolt Hornyák jeho výlevy mírnil. „Hráči i já jsme profesionálové a k výkonu rozhodčího se nemáme co vyjadřovat. A já ani nechci," tvrdil. „Kdybychom byli důslednější v koncovce, nemuseli jsme se o nějaké penaltě vůbec bavit," hledal Hornyák chyby i ve vlastních řadách.

Jeho protějšek, kouč Opavy Roman Skuhravý, si netroufal klíčový okamžik utkání ze své pozice na lavičce hodnotit. „My jsme ale nepodali dobrý výkon. Snahu měli kluci velikou, avšak herní kvalita nám tentokrát bohužel chyběla. Pokud nám však premiérový bod pomůže zklidnit se před dalšími důležitými zápasy, bude to fajn," říkal Skuhravý, který se při Smolově desítce otočil k hřišti zády. „Dělával jsem to tak i jako hráč. Na penaltu svého mužstva se nikdy nedívám, vždycky si počkám až na reakci diváků," prozradil.