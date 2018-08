To je pech! Šance nedal, ale znovu si vstřelil vlastence. Na pokakaného i záchod padne, hořekoval kapitán Karviné

„Na pokakaného i záchod spadne," ulevil si kapitán Karviné po prohře 1:4 s Jabloncem.

Stejně jako v minulém kole Mladé Boleslavi pomohl i Severočechům vlastním gólem na 0:4, když si v 72. minutě do branky srazil centr Lukáše Masopusta.

„Je mi Máry Janečka líto. Byl jeden z našich nejlepších hráčů, ale bohužel si tam zase srazil gól. Má tu smůlu, že teď se to od něj místo za lajnu odrazí do brány. Někdy hráč takové období má. Jinak zápas odpracoval výborně. Během prvních dvaceti pěti minut měl na noze dva góly, ani jeden nedal. Dostal se do nich díky své agresivitě a enormnímu nasazení," zhodnotil kouč poražených Roman Nádvorník.

Co se rodákovi z Levoči honilo hlavou po druhém vlastenci během týdne? „Mám-li to říci narovinu, tak se to do médií nehodí... Kdybych to měl říci slušně, říkal jsem si, že to snad není pravda. Bohužel to pravda je a není to nic příjemného. Ale o to nejde. Není mi už dvacet, nějak se s tím vyrovnám, bohužel takový je fotbal...," hořekoval 35letý obránce.

V polovině prvního poločasu mohl v rozmezí tří minut dvakrát skórovat, jenže jednou z dobré pozice mířil mimo. A podruhé se ocitl sám před gólmanem, jenže jeho střelu gólman Vlastimil Hrubý vyrazil na tyč.

„Kdybych gól dal, tak možná zápas vypadá jinak," litoval zahozených šancí. „Při druhé jsem to měl trefit víc k tyči anebo prudčeji, aby na to brankář nereagoval. Chytil to dobře, ale byla to moje obrovská chyba, že jsem gól nedal," kál se Janečka.

Karviná dostala potřetí za sebou čtyři branky a v tabulce zakotvila na posledním místě bez bodu se skóre 4:13.

„Znovu jsme dostali čtyři góly, což je obrovské množství. Ale chtěl bych poznamenat, že po hrubých individuálních chybách. První gól jsme jim darovali, druhý byl ze standardky po další individuální chybě a potom se to už na nás valilo. Tam se to lámalo, do té doby jsme měli šance i my," smutnil zkušený Slovák.

„Vždy však soupeře sami postavíme na nohy hrubými chybami," lamentoval. Především minela jeho parťáka ze středu obrany Kocsise z 28. minuty byla trestuhodná, když nepřesnou zpětnou přihrávkou namazal přímo Janu Chramostovi a ten sám před gólmanem kiksu bezchybně využil a domácí tým nastartoval k velkému tlaku.

„Byla to hrubá individuální chyba, ale dostali jsme čtyři góly, těžko teď hanit jednoho. Jsme v tom všichni a musíme se z toho sami dostat. Není to nic příjemného, ale ještě není konec a nechtěl bych se vzdávat, i když situace není příjemná. Horší to už v tabulce být nemůže, jsme poslední, dolů se už jít nedá. Musíme všichni věřit, že se ode dna odrazíme," neztrácel naději lídr Slezanů. Jenže v příštím kole je čeká úřadující mistr z Plzně...

„Asi všem je jasné, že to není nic příjemného, ale třeba nám to proti Plzni vyjde a vyhecujeme se k nějakému vynikajícímu výkonu a budeme mít i štěstí," uzavřel.