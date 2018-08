Dobré výkony mi určitě pomůžou, až přijdu do Slavie, ví příbramská hvězdička Matoušek

Zase byl famózní, o třídu převyšoval ostatní hráče. Dvacetiletý Jan Matoušek pomohl v sobotu proti Dukle k výhře Příbrami 4:0 gólem a dvěma asistencemi, a to ještě jedna jeho rána skončila na tyči. U říčky Litavky už není kmenovým, ale hostujícím hráčem, Slavia za něj zaplatila v rámci české ligy rekordních 42 miliónů korun. O to větší má motivaci...

Prožil jste náročný týden, přestup do Slavie, teď zápas s Duklou, v němž jste opět předvedl famózní výkon. Bylo těžké se přeorientovat z velkého přestupu zpátky do reality?

Náročný týden to byl psychicky. Všude jsem četl v novinách, jak to je a za kolik, ale pořád to ještě nebyla pravda. Přestup se ale vyřídil brzy, jen jsem ve středu podepsal čtyřletou smlouvu. Ulevilo se mi, že už je to hotové. Všechno ostatní řešili můj hráčský agent Martin Hrdlička, šéf klubu Jaroslav Starka a vedení Slavie, já jsem byl od starostí oproštěn. Měl jsem dost času soustředit se na zápas s Duklou. Jsem šťastný, že všechno tak dobře dopadlo.

Zůstat do konce podzimu v Příbrami bylo vysloveně vaším přáním?

Byla to vlastně jedna z podmínek přestupu. Přál jsem si to i já, abych hrál a mohl se v lize zabydlet. Vždyť s Duklou to byl teprve můj čtvrtý zápas. Čím lépe budu hrát, tím lepší pozici budu mít v zimě ve Slavii, a také větší šanci dostat se do základu.

Zabydlujete se dobře. Tři góly, dvě asistence...

To je jen dobře. Jsem rád, když mužstvu pomohu ke třem důležitým bodům. Teď nás čeká Sparta na Letné, a pak k nám přijede Liberec, čekají nás dva velmi těžké zápasy. Ale sedm bodů ze čtyř kol je krásných.

Způsob, jakým jste předběhl Bezpalce, sebral mu míč a dal gól, byl famózní...

Mám za úkol nabíhat za obranu. Byla to náhodná situace, kdy se to tam odrazilo, ale šel jsem do toho na sto procent a obránce jsem předběhl. Bylo to hlavně o rychlosti, což je moje přednost. Jinak ten gól nebyl úplně, jak jsem chtěl. Mířil jsem na zadní tyč a skončilo to pod břevnem u té přední (úsměv).

Doma jste dali dvakrát za sebou čtyři góly. Hraje se vám u Litavky lépe než třeba v Ostravě, kde jste tři dostali?

My neděláme rozdíl doma - venku. Všude se snažíme hrát náš fotbal. U Litavky nám to tam padá, v Ostravě jsme štěstí neměli. Doufám, že si ho sebou vezmeme i na Letnou.

Bylo těžké se dát po ostravském výprasku psychicky dohromady?

Nebylo to tak těžké. Dostali jsme facku, která nám pomohla.

Podobnou cestou šel i Antonín Barák, který ze Slavie brzy přestoupil do Udine a dostal se i do reprezentačního áčka. Konzultoval jste s ním tuhle cestu?

Tondu samozřejmě znám velmi dobře, ale nemluvil jsem s ním. Když přišel do Slavie, brzy dostal šanci, věřím, že ji na jaře také dostanu.

Trenér Josef Csaplár je hodně kritický. Pomáhá vám?

Díky němu jsem se dostal do mužstva, dal mi šanci v základní sestavě už ve druhé lize a teď v první. Myslím si, že nejsem zas takový hráč... Spíš zatím nic moc extra... Ale zvedl mi sebevědomí, snažím se zlepšovat. Na tréninku je pes. Beru to pozitivně. Pomáhá mi.

Říkáte nic moc extra, ale stal jste za rekordních 42 miliónů korun nejdražším hráčem v rámci české ligy...

To je administrativní záležitost. Ale když za mne Slavia zaplatila tolik, tak snad za něco stojím (úsměv).