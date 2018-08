Dárek od obránce? Trochu jsem s tím počítal a vyčíhal jsem si to, řekl Chramosta o kiksu soupeře

„Když jsme hráli s Martinem spolu na jaře, tak nám to celkem vycházelo. Těšili jsme se a myslím si, že to vyšlo. Oba jsme dali gól, vyhráli jsme 4:1, takže jsme spokojení," usmíval se Chramosta po své první trefě v sezóně.

Pomůže mu do základní sestavy? „Zatím jsem tam nebyl a štvalo mě to, ale trenér měl nějaký taktický záměr, takže uvidíme, co vymyslí na Slavii. Ale samozřejmě jako každý hráč chci hrát od začátku," řekl.

Skóroval ve 28. minutě po obrovském kiksu obránce Gergöho Kocsise, který ho špatnou zpětnou nahrávkou poslal do sóla na gólmana Martina Berkovce, jež útočník chladnokrevně proměnil.

„Byl to takový dárek a naštěstí jsem ho využil. Ale když jsem viděl Martina Doležala, že tam presuje obránce, tak jsem s tím trochu počítal, že by přihrávka brankáři nemusela vyjít, takže jsem si to vyčíhal a pak jsem to naštěstí uklidil do brány," popsal uklidňující první zásah, který jeho tým posadil na koně.

„Na začátku měly oba týmy šance, nikdo je nevyužil. Až pak jsme potrestali jejich chybu a do půle dali ještě druhý gól. Ve druhém poločase jsme už hru kontrolovali. Jen škoda toho inkasovaného gólu, hlavně pro Vlastu (Hrubého), který si čisté konto zasloužil," litoval ztráty první nuly v sezóně v nastaveném čase.

„Možná jsme to měli dohrát víc agresivněji, ale když vedete 4:0, v hlavě polevíte, ať chcete nebo ne. Inkasovali jsme zbytečný gól, který nás štve, ale nebudeme si tím kazit radost," řekl po premiérových třech bodech v soutěži.