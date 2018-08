Sparta ho vychovala. Teď ji Švenger skvělými zákroky zničil

Jak jste prožíval velký návrat na Spartu?

Proti Spartě jsem mohl nastoupit vůbec poprvé. Měl jsem s ní dvanáct let smlouvu, a i když jsem byl na hostování, byla dohoda, že proti ní hrát nesmím. Zápas jsem si užil...

Jaké byly vaše pocity chytat na Letné jako soupeř?

Sparta je klub, který mě vychoval do dospělého fotbalu. Hrál jsem tady od devatenácti let, ale jo, bylo to ok.

Pamatujete si vůbec, kdy jste hrál na Letné naposledy?

Šlo o zápas proti Plzni. Chytil jsem penaltu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Při návratu jste se stal mužem zápasu znovu. Jak hodnotíte svůj individuální výkon?

Daří se mi celou sezónu, jsem rád, že můžu chytat. Navíc trenér Csaplár chce hrát styl, při kterém si hodně zachytám.

Podal jste svůj nejlepší výkon za poslední dobu?

Tak se na zápas nedívám. Zhodnotím si ho s tátou a s trenérem brankářů. Nejde však o můj výkon, podstatné je, že se daří týmu a sbíráme body.

Předvedl jste velký počet zákroků, který byl nejdůležitější?

Asi trojzákrok na konci, po kterém pak Antwi z protiútoku vyrovnal.

Odvážíte si tak ze Sparty bod, i když jste hráli dlouho o deseti.

O to je remíza cennější. Kluci odehráli skvělý zápas, bod je vydřený.

Věřil jste vůbec po Treglerově vyloučení, že můžete přežít tlak Sparty a zabodovat?

Řekli jsme si o poločase, že šanci pořád máme. Ze začátku to bylo oťukávání, pak byl tlak silný, ale jsem rád, že zápas skončil takhle.