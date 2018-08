Musíme si sednout na zadek, říká stoper Jemelka a věří, že Sigma se po výprasku zvedne se Sevillou

Poprvé jste inkasovali už ve třetí minutě a o dalších deset minut později to bylo 0:2. V čem byl problém?

Nevím. Tušili jsme, že na nás Baník vletí a také jsme se na to připravovali. Jenže... Byli jsme všude pozdě, neměli jsme odražené míče a z toho pramenily góly v naší síti.

Nemohla sehrát roli únava z předchozího náročného programu?

Té bych to nepřičítal. Byla to naše nekoncentrovanost. Prostě jsme nezachytili start do zápasu, byť jsme si říkali, že právě ten bude klíčový. Myslím, že to rozhodlo. Hráči Baníku se na rozdíl od nás vyvarovali chyb do obrany, což se jim v minulé sezóně nedařilo. Jsou kompaktní, rychlí a perfektně to zvládli i bez Milana Baroše.

Na začátku druhého poločasu se zdálo, že byste s výsledkem ještě mohli něco udělat...

Ano. Po dvou gólech jsme se otřepali, byli jsme lepší. Chtěli jsme dát kontaktní branku, ale to se nepodařilo a bez toho to prostě nejde. Baník hrozil z brejků, dohrával je kvalitně a my to nebyli schopni zachytávat.

Jak jste viděl góly ve vaší síti? Přišly po hrubých chybách?

První dva padly jednoznačně po velkých hrubkách. Nezachytili jsme odražené míče, ani poté náběhy. Další dvě akce už byly do otevřené obrany a Baník je sehrál skvěle. Musíme se v defenzívě vzpamatovat. Nesmíme dostávat tak laciné góly. Jinak to nepůjde.

V minulé sezóně byla defenzíva vaší chloubou. Teď však na ni pyšní být nemůžete?

Nevím, co je špatně. Musíme si to vyříkat a začít zase bránit celé mužstvo. Právě v tom je podle mého zakopaný pes. Nenabíráme hráče a pak vznikají v obraně ta okénka

Třetí domácí porážka v řadě. To je nepochybně velká komplikace?

Obrovská. Máme jen tři body. Liga nám pomalu utíká. Nezbývá nám, než se nad sebou zamyslet. Nemůžeme předvádět dobrý fotbal jen v Evropské lize. Musíme si sednout na zadek, otřepat se a začít znovu tvrdě makat. Ještě jsou pod námi nějaká mužstva. Nejsme úplně poslední. Jen je třeba jít zápas od zápasu a začít sbírat body.

Co s vámi tento další nezdar může udělat vzhledem k duelu s obrovsky silnou Sevillou?

Doufám, že nic. Snad přepneme, zase se odrazíme, zkusíme favorizovanou Sevillu překvapit, potrápit, porazit, a když to vyjde, určitě se psychicky zvedneme.