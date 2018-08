Další posila pro Spartu? Pán titulů by se měl vrátit na Letnou

Indicií a zákulisních zpráv přibývá. Sportovní ředitel Zdeněk Ščasný si nejspíš svou brigádu v roli prozatímního trenéra fotbalové Sparty protáhne i v dalším průběhu podzimu. K ruce by však měl dostat nového asistenta. Podle zdrojů TV Nova by se jím měl stát Jiří Novotný, který na Letné v rudém dresu vybojoval rekordních čtrnáct mistrovských titulů.

Zleva Luděk Stracený, Jiří Novotný a Michal Horňák sledují utkání Sparty se Slováckem. Právě Novotný by se mohl stát asistentem trenéra Ščasného.

Během loňského panování Itala Stramaccioniho si na Letné zvykli na početný štáb jeho spolupracovníků. Nyní je stav mnohem úspornější. Spolu s Pavlem Hapalem odešel i jeho věrný souputník Oto Brunegraf. Pomineme-li trenéry brankářů, tak si Zdeněk Ščasný musí vystačit s jediným asistentem Radoslavem Kováčem. Během tréninků mu teď pomáhá i Tomáš Rosický z vedení klubu.

„Ne že by s námi Rosa trénoval, ale sleduje dění a sděluje nám své postřehy. Co řekne, má hlavu a patu," popsal pro Českou televizi kapitán týmu Josef Šural.

Rekordman prosazuje sparťanské legendy

Realizační tým by se měl přece jen rozrůst. Již po odvolání Hapala se objevily spekulace, že by se na Letnou mohl vrátit Jiří Novotný. Šlo by rovněž o vstřícné gesto vůči kovaným fanouškům Sparty. Pro ně je „Feri" nezpochybnitelnou ikonou klubu, se čtrnácti mistrovskými tituly nepřekonatelným rekordmanem.

Novotný v poslední době nejednou kritizoval tahy letenského vedení a žádal, aby dávalo větší prostor právě nedávným legendám, jež pro Spartu dýchají.

Jeho příchod na lavičku by zároveň znamenal velké smíření. Právě Ščasný totiž v roce 1999 poslal Novotného na hostování do Liberce a podobná situace se zopakovala i v Mostě, když obránce za působení stejného trenéra raději odešel do Blšan.