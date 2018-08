Mašek si v derby vykloubil loket! Klokany pak nenávist dovedla ke gólové odvetě

Třiadvacetiletý Mašek šel ve 35. minutě do vzdušného souboje, ale sparťan Alexandru Chipciu ho nebezpečně přistrčil. Mašek se ve vzduchu přetočil a ošklivě spadl na ruku, která náraz nevydržela. Autor deseti ligových branek musel střídat.

„Vypadá špatně. Má přetrhané vazy a vykloubený loket, ruku v sádře," kaboní se kouč Martin Hašek.

„Máša nám bude hodně chybět. Od začátku byl zápas na hranici zákeřnosti. Hlavně kluci ze Sparty po pravdě dávali do hry docela surovost. Hned v první minutě už mohla po faulu na Júsufa žlutá karta. Pak přišel nešťastný souboj, po němž Dominik spadl ze vzduchu na ruku," stěžuje si exsparťan Jan Záviška, který jako střídající žolík dal gól na 1:1.

Diváci se odšpuntovali

Klokani se i v dalším průběhu zápasu cítili poškozeni.

„Diváci nám moc pomohli. Vnesli do utkání nenávist vůči sparťanům, u nichž měli pocit, že nehrají korektně. A pak také proti rozhodčím. Odšpuntovali se a šli do toho naplno. My jsme to cítili, což dohromady vytvořilo energii a možnost pomýšlet, že bychom třeba skórovali ještě i podruhé," popisuje své pocity z lavičky Hašek, bývalý hráč i trenér Sparty.

„Chipciu přesně věděl co dělá. Vůbec netvrdím, že chtěl našeho hráče zranit. Ale spadl tak nešťastně, že se stalo. Buď jdu do souboje jako chlap, nebo jako užovka. Klidně mohl spadnout na hlavu a dopadnout ještě hůř," láteří kouč.

„Když nasadíte stoličku, není šance se bránit. Již předtím to pocítil Júsuf. Divák není hloupý, vycítí, že hráči Sparty nechodili do soubojů korektně. Proto měli proti některým z nich takový negativní postoj, jaký jsem tady ještě nezažil. Viděl jsem i zákrok na druhou žlutou kartu, po němž měla přijít červená," stěžuje si Hašek na moment, kdy před vápnem fauloval Vatajelu.

K Maškovu zranění se ve studiu televizní stanice O2 Sport vyjádřil Jan Rajnoch. „Byl to zákeřný zákrok. Myslím si, že takový faul měl být potrestán, byl v tom úmysl," míní bývalý reprezentační obránce.