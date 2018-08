Oslavenec Malinský nasměroval Slovan k výhře, v minulosti ale zvažoval úprk. Holoubek? Bez komentáře

Je hezké dát si k narozeninám gólový dárek a k němu tři body. Souhlasíte?

Přesně tak. Narozeniny moc neslavím, dneska to ale krásně vyšlo, že jsem si k těm sedmadvacátým dal gól. Vůbec první ligový za Slovan. Doufám, že přibydou i další. Jsem za něj hrozně rád. A k tomu máme tři moc cenné body.

Ale mohl jste dát i tři góly...

Buďme skromní... Vím, že tam byly nějaké šance. Mohly být tři, je jeden. Uvidíme, co bude příště.

Co k těm dalším gólům chybělo?

Při té první situaci, kdy jsem šel sám na gólmana... On couval, měl jsem střílet na bližší tyč, nebo přihrát Elvisovi Maschikemu, dával by do prázdné. K té druhé šanci, kdy mi Švenger míč vyrazil, to nebyla ani střela, ale spíš takový centr na zadní tyč, kdyby tam někdo zavíral prostor, balón šel do brány, ale nespadlo to tam. Mnohem větší šanci jsem měl ve druhé půli, kdy jsem se natahoval po centru u zadní tyče, chyběl fakt jenom kousíček, míč jsem lehce trefil špičkou kopačky.

Cítíte úlevu, že Liberec začal dávat po pomalejším rozjezdu branky?

Trápili jsme se ve finální fázi, jinak jsme soupeře přehrávali. I v Plzni jsme odehráli dobrý zápas. Bylo to jen o gólech, a ty jsme dneska dali.

V minulé sezóně jste toho moc nenahrál. Vnímáte svoje podzimní vytížení jako větší trenérovu důvěru?

To je spíš otázka na trenéra Hornyaka, jak moc mi věří. Máme hodně mladé mužstvo, ale kabina nám dobře funguje. Opravdu to bylo jen o té finální fázi, snad jsme smůlu zlomili. Věřím, že hned příští sobotu to potvrdíme doma proti Baníku. A co se týká minulé sezóny, k té bych se nechtěl vracet. Minulý rok mě strašně mrzí, trápil jsem se tím, pak jsem se v juniorce zranil.

Kolik jste toho vlastně odehrál?

Dva poločasy a pak konec. Nedostal jsem moc šancí od trenéra Trpišovského, který je velmi dobrý kouč, ale měl svých jedenáct lidí a nějaké na střídání. Prakticky vůbec žádnou jsem nedostal od trenéra Holoubka, k němuž se nechci vyjadřovat. Důvěra tam vlastně nebyla vůbec žádná. Je to pryč, nový kouč mi tu šanci dal a já se snažím ji využít. Věřím, že se budu ještě zlepšovat, pořád nejsem v top formě.

Neuvažoval jste v létě o odchodu?

Řešili jsme to s agentem, ale jsem rád, že jsem zůstal. Uvidíme, co bude třeba za půl roku.

Vrátím se k vašemu prvnímu libereckému gólu. Bude to hodně drahé, a ještě když byl v den vašich narozenin?

Něco do kasy dám. Nezveličoval bych to, nejsem už žádný zajíc, něco do kabiny přinesu. Filip Oršula dal také první gól, třeba se o to nějak podělíme (úsměv).

Příbram jste zbavili kouzla. Připravovali jste se na ni speciálně?

Věděli jsme, že mají vzadu zkušené, ale přece jenom starší borce, a nejsou tak rychlí. V tom jsme je přehráli. Navíc nám nechávali hodně prostoru po stranách. Příbram nezalezla, chtěla hrát fotbal, to je pozitivní.