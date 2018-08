Jablonec? Těším se, ale více mě zajímá jak ven z toho bahníčka, říká kouč Opavy Skuhravý

Toho nyní čeká premiérová ligová bitva proti Jablonci, v jehož dresu odehrál 149 mistrovských zápasů a začínal tam i svou trenérskou kariéru. „Těším se a jsem na to hodně zvědavý, ale nyní mě zajímá jenom to, jak se dostat z toho bahníčka, do kterého jsme se dostali," řekl 43letý kouč Opavy.

Spadl z vás po prvním vítězství v sezóně kámen, jak se říká?

Ne, vůbec ne. Já vím, jaký je fotbal je. Je spravedlivý a dávám vám to, co mu dáváte vy. A my jsme měli dneska jediný cíl, abychom ten zápas zvládli, protože jsme fakt dlouho v soutěžním utkání nevyhráli. To jsme splnili, první poločas byl takový, jak jsme si představovali, druhý už byl takový ťapkavý. Ale nic to nemění na tom, že by to mohl být takový lehčí signál k tomu, abychom se pomaličku začali zvedat k tomu, v co pořád věřím, že to mužstvo má v sobě.

Ten ťapkavý druhý poločas byl způsobený čím?

To je prostě náš největší bol. Chybí nám v lize odvaha, přímočarost, mentální odolnost i sebevědomí. Z toho pak plyne v to, že raději hrajeme dozadu, než dopředu. Znovu jsem to tam viděl a musíme na tom trpělivě pracovat, protože ono teď nejde lusknout prsty a změnit to. Pro mé hráče to fakt není jednoduché.

Ve druhém poločase jste nelibě nesl spoustu nepřesností. Je to tak?

Tohle nás dobíhá v lize. My si přihrajeme, ale to zrychlení hry, které dneska moderní fotbal potřebuje, to tam nemáme. Pokud budeme neustále přidržovat balóny, tak nebudeme efektivní.

Po poháru hostíte Jablonec, možná tým s nejlepší formou v lize. Jak to bude těžké?

Jablonec na mě v posledních třech zápasech udělal obrovský dojem. Viděl jsem ho před měsícem v Ostravě, na Slavii a teď v Olomouci a musím říct, že nás čeká v tuhle chvíli nejtěžší možný test. Hrají moderní, agresivní fotbal a jsem zvědavý, jak se na to připravíme. V naší situaci budu spokojený s tím, pokud se jim vyrovnáme v takovém tom nadšení a agresivitě. Naše jediná možná cesta je, že s nimi budeme devadesát minut tvrdě pracovat.

Jaké to bude pro vás osobně, protože v Jablonci bydlíte, hrál jste tam deset let?

Sám jsme na to zvědavý a moc se na to těším. Hodně lidí tam znám, ale hrát proti nim budu úplně poprvé. Ale samozřejmě v téhle chvíli mě zajímá jenom to, jak se dostat z toho bahníčka, do kterého jsme se dostali.

Jde z formy Jablonce, který vyhrál na Slavii, smetl Olomouc strach?

Neřekl bych. Pokud bychom měli mít z někoho strach, tak nemůžeme hrát ligu. Ale hrají takový supermoderní fotbal, rychlý, těží z převahových situací po stranách a fantastické formy Doležala. Mají formu, my zrovna ne, o to zajímavější možná ten zápas bude.

Jak proti nim hrát? Ofenzivní hrou, která je Opavě vlastní, můžete uspět?

My už asi čtyři zápasy nechceme hrát pro pobavení diváků, ale z bezpečné obrany. Ale bohužel se nám to tolik nedaří. Třeba jak jsem se rozčílil teď po analýze utkání s Karvinou... to se jen tak nevidí, jaké my dostáváme góly. Můžeme hrát jakkoliv, zezadu nebo ofenzivně, ale pokud budeme v převahových situacích vytvářet takové chyby, tak budeme mít vždycky problém.

Takže platíte daň nováčka?

No, určitě jsme se dostali do situace, kdy si kluci tolik nevěří. Je rozdíl, když jste na vlně a jede to, hráči mají sebedůvěru, tvrdě pracují, chtějí hrát a nabízejí se, než když tohle nemáte. Pak je tam menší pohyb, menší nabídka, strach. Když si máte vybrat, tak hrajete raději zpátky než nahoru. A toho se teď musíme zbavit, ale nejde to najednou.