Před měsícem na JIP, v Ostravě v základu. Výhra nás hodně bolela, přiznal sparťan Sáček

„Byla to těžká bitva. Hodně nás to vítězství bolelo. Doktoři museli na hřiště ošetřovat hráče po soubojích snad pětkrát šestkrát," přiznával Sáček, který naskočil místo vykartovaného Kangy. „Nebyl to pro něj určitě jednoduchý zápas. Byl dlouho mimo a teď měl nahradit Kangu. Nechci nikoho speciálně vyzdvihovat, ale nemám pocit, že by Kanga nějak chyběl," chválil trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Že půjde hrát se Sáček dozvěděl v pátek. Překvapením pro něj ale bylo, že mu kouč vybral nezvyklé místo na kraji zálohy. „Abych se přiznal, nejlépe se cítím uprostřed, ale kam mě trenér postaví, tam se snažím odevzdat maximum. Ale tušil jsem, že zrovna v Ostravě to nebude snadné," svěřoval se 21letý fotbalista.

A tušení se potvrdilo. Ostravská bitva byla ostrá jako řemen. Sudí Královec rozdal deset žlutých karet. A to ještě domácího Diopa ušetřil od vyloučení poté, co ostravský útočník nevybíravě po odpískání „dojel" Stanciua.

„Věděli jsme, že to bude boj a pravděpodobně rozhodne jeden gól. Jsem moc rád, že jsme ho dali my," vykládal Sáček, který si dobře pamatoval poslední sparťanskou návštěvu Městského stadiónu v Ostravě na konci dubna. O záchranu bojující Baník přestřílel Spartu 3:2. „Co bylo tehdy, tím jsme se už nezabývali. Soustředili jsme se na to, abychom tu tentokrát nechali maximum, protože tady se body nebudou získávat lehce," upozorňoval Sáček.