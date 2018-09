Góly? Nic k nim neřeknu, ještě bych to zakřikl, smál se opětovný hrdina Slavie

Co doléčil nemoc a zranění, je jako vyměněný. Záložník Slavie Jaromír Zmrhal rozhoduje zápasy, chytil velkou formu. Poté, co pomohl gólem a asistencí k vysoké výhře nad Plzní, ve čtvrtek rozhodl duel s Bordeaux v Evropské lize, vstřelil vítězný gól také v nedělní ligovém derby s Bohemians 1905 (1:0). „Radši nebudu ke gólům nic říkat. Abych to nezakřikl a padaly dál," podotkl.

Na gólové střele si dal záležet. Krátce předtím totiž zakončil z nadějné pozice nepřesně. Když k němu přiletěl míč na levou stranu, stopil si ho a křižnou ránou překonal Valeše. „Nevěděl jsem, kam to dám, ale pečlivě jsem mířil na bránu. Gólman se přesouval na přední tyč, nestihl reagovat," uvedl Zmrhal.

Jeho trefou vyústil několikaminutový pres, pod který sešívaní klokany dostali. Po brance však ubrali, po přestávce měli co dělat, aby těsný výsledek udrželi. „Tak, jako před mým gólem, bychom měli hrát i po něm. Být dominantní, soupeře zatlačit. Jenže my jsme pak s Bohemkou hráli nahoru-dolu. Někteří jsme chvílemi šlapali vodu, nejsme zvyklí hrát zápasy takhle za sebou," pověděl Zmrhal.

Také on přiznal, že šlo o vydřenou výhru. „Když to nejde fotbalově, jak my jsme druhou půli neudrželi míč, makali jsme. Zápas jsme nakonec zvládli, i když se štěstím. Možná to bylo i o hlavě. Síly sice ubývaly, ale nechtěli jsme ztratit výhru a stáhli se," přemítal reprezentační záložník.

Do sezóny nevstoupil ideálně, provázelo ho zranění, navíc byl nemocný. Poslední týdny mu ale hraje na tváří úsměv. „Nevím, čím to je, ale vrátil jsem se klidnější, což mi pomáhá v koncovce," těší Zmrhala.