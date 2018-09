Odehráli jsme velmi špatný zápas, Jablonec byl ve všem lepší, uznal Hrošovský

„Těžko říci, čím to je a jestli za to může hlava... Kdybych to věděl, hrajeme jinak. Odehráli jsme velmi špatný zápas," soukal ze sebe zklamaný záložník Plzně Patrik Hrošovský.

Jablonecký trojlístek v záloze Tomáš Hübschman, Jakub Považanec a autor dvou gólů a jedné asistence Michal Trávník ve středu hřiště dominovali.

„Bylo to špatné. Byli jsme moc roztažení a byli jsme strašně daleko od sebe. Tím pádem všechny odražené balóny měli oni a z toho se dostávali do šancí," snažil se Hrošovský vysvětlit jednu z příčin propadáku.

Poprvé s parťáky inkasoval ve 27. minutě. Autorem gólu byl Trávník. Podruhé ve 39. a střelcem byl opět Trávník. A třetí ránu schytali v 56. po rohovém kopu a hlavičce Chramosty.

„Jednou věcí byla nepřesnost, druhou to, že jsme to neuhrávali vpředu a pak se to na nás valilo a vypadalo to takhle," smutnil.

Neukázali domácí větší chuť po třech bodech? „Možná to tak vypadalo, ale když vstoupíme takhle do zápasu, oni dají dva góly a už hrají v pohodě, tak to potom může vypadat tak, že nemáme chuť," odmítl Hrošovský nedostatek touhy porvat se o úspěch. Stejně jako nehledal příčinu v možné únavě po pohárových zápasech. „Oni hráli ve čtvrtek, my ve středu. O únavě to určitě nebylo," řekl rezolutně.

„Připravovali jsme se na ně, ale mají kvalitu, hrají Evropskou ligu a je to tady vždy těžké. Bohužel teď byli ve všem lepší," uznal.

Plzeň teď v pátek čeká sváteční souboj se Spartou, poté cestuje v Lize mistrů k utkání s AS Řím. „Těžký program ale máme v posledních letech stále. Rozebereme si, co jsme udělali špatně, aby se to v dalších zápasech neopakovalo," uzavřel Hrošovský.