Je potřeba dodat klukům sebevědomí, říká nový sportovní ředitel Teplic Vachoušek

Loni v létě ukončil bývalý fotbalový reprezentant Štěpán Vachoušek profesionální hráčskou kariéru v Teplicích, následně dojížděl do německého Neugersdorfu, aby si zahrál v tamní nižší soutěži. Od zimy ale začal pracovat na úseku mládeže v teplickém klubu a v úterý byl jmenován novým sportovním ředitelem FK Teplice.

Času na rozkoukávání nemá nazbyt. Už ve středu hrají Tepličtí pohárový duel MOL Cupu v Praze proti Loko Vltavín a v neděli je čeká ligový šlágr s Jabloncem. A to v situaci, kdy se severočeský tým nachází na nelichotivém dvanáctém místě tabulky.

„Není to příjemná pozice, očekávání byla asi větší. Navíc nám nenahrává ani těžký los, ale to si nevybereme," uvedl Vachoušek na klubovém webu. „Potřebujeme dodat klukům sebevědomí, pozitivně na ně působit. Momentálně na mužstvo padla nějaká deka, přesto hráčům věřím, že znovu zabojují, abychom se dostali výš v tabulce," uvažoval během prvního dne ve funkci.

Klubové představenstvo dnes odvolalo sportovní vedení týmu, novým trenérem A mužstva bude Stanislav Hejkal, sportovním ředitelem pak klubová legenda Štěpán Vachoušek #fkteplice #fortunaligahttps://t.co/aT2WCruRGn — FK Teplice (@FK_Teplice) 25. září 2018

Společně s novým trenérem Stanislavem Hejkalem tuší, že by se týmu hodily kvalitní posily. „Musíme vycházet z ekonomických možností. Nejsme na tom jako Sparta a Slavia, takže se zaměříme na hráče, kteří by měli mít potřebnou herní vyspělost, a přitom nebudou finančně nákladní," nastínil záměry.

Vachoušek je díky skvělé hráčské kariéře teplickou ikonou, sám se řadí k místním fotbalovým patriotům. „Netajím, že ke klubu mám osobitý vztah, zodpovědnost, cítím obrovský respekt k nové funkci. Obavy byly, ale na druhou stranu jsem si řekl, že kdo jiný by měl do toho jít než já. S nedávnými spoluhráči si nastavíme pravidla, budu s kluky mluvit. Jsme v jiných rolích, než předtím, ale i to patří k fotbalu," vykresluje svůj postoj.

Jelikož všechny podzimní domácí zápasy Teplic sledoval z tribuny, nemusí se seznamovat se situací v klubu ani v týmu. „Ale na rozmyšlení, zda na nabídku kývnu, jsem měl málo času. Rodina, hlavně manželka mě v rozhodování podpořila. Doslova mi dala ten drajv, abych do toho šel. To byl ten finální náboj," dodal Vachoušek.