Vymazal plzeňské eso, pak zlikvidoval Hubníka. Jablonecká opora litovala svého učitele

Výhru 3:0 nad úřadujícím mistrem počítá mezi největší triumfy dosavadní kariéry. S parťákem Hovorkou vymazali ofenzívu Západočechů v čele s kanonýrem Krmenčíkem.

„Ve vápně je strašně nebezpečný, je potřeba hrát mu pořád do těla a nedat mu žádný prostor. Zápas se ale povedl celému týmu," liboval si obránce, jemuž velké bitvy sedí.

„Málokdy se vidí stoper, který by byl v tomhle věku tak klidný," ocenil teprve 21letou oporu zadních řad trenér Petr Rada. „Jeho výkon v Rennes byl to samé, prostě velká kvalita," dodal.

Právě on začal na jaře v Jablonci stavět Lischku spolu s Pernicou, který v létě odešel do Viktorie. „Perňa mu hodně pomohl, sedlo jim to," konstatoval Rada.

Hubníkovi napsal

Teď se však žák svému učiteli minimálně vyrovnal. „Poprvé přijel na Střelnici jako host a hned takový zápas. Trochu mi ho bylo i líto," podotkl Lischka. Stejně želel i druhého plzeňského stopera Hubníka, s nímž se v závěru srazili hlavami a kapitán hostů musel střídat. „Při výskoku do mě trknul čelem a šli jsme oba k zemi. Byl na tom hůř. Po zápase jsem mu psal a on odpověděl, že by to mělo být v pohodě," poznamenal Lischka.

Ještě před rokem a půl hrál druhou ligu za Varnsdorf, poté půl sezóny v Karviné. Do Jablonce přišel v zimě a stal se klíčovým článkem týmu. „Myslím, že je to hráč pro budoucnost českého fotbalu i pro reprezentaci," vyzdvihl Rada levonohého stopera.

Stejný boom prožívá Lischka i v reprezentaci do 21 let. „Je to podobný případ jako Honza Matoušek. Vydobyl si stabilní místo v klubu a na jeho výkonnosti je to znát. Pro nás je to jeden ze základních stavebních kamenů," prohlásil kouč Lvíčat.