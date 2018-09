Slezský FC je blízko návratu domů i dohody s novým vlastníkem

„Zájemce podal nabídku 17. září. Ihned jsme jej kontaktovali, abychom měli představu, jak je to reálné. Schůzka proběhla v úterý 25. září a došli jsme ke shodě," řekl Křupala. Investor nabízí za dvě třetiny akcií 50 miliónů korun na ruku a závazek dalšího financování klubu částkou ve výši 25 miliónů korun ročně. „Nabídka společnosti je nicméně časové omezená, proto musíme jednat neodkladně. I proto, že za chvíli jsou volby do zastupitelstva," pokračoval opavský primátor, který na čtvrtek 4. října svolal mimořádné zastupitelstvo města.

Pokud zastupitelé vstup strategického investora do fotbalového klubu posvětí, získá SFC podle primátora silného partnera a bude mít na pár roků v tomto směru vystaráno. „Výsledkem připravované dohody je závazek finanční podpory na deset let, během nichž by se v Opavě měla hrát profesionální liga, klub by se nesměl přestěhovat a neměl by být změněn název. Třetina akcí zůstane v držení města, abychom případně zablokovali změnu činnosti a sídla," uvedl Křupala.

Vedení Slezského FC společně s městem, které je nyní majoritním vlastníkem klubu, hledá nového vlastníka hledá už několik let. Zatím marně. Naposledy projevila zájem v loňském roce čínská firma, opavské zastupitele ale její jednání nepřesvědčilo.

„Po sportovní stránce vše funguje. Dokážeme si vychovat kvalitní fotbalisty tak, že jsme schopní hrát, když bude dobře, tak klidný střed tabulky a když bude hůře, tak o záchranu. Největším problémem jsou peníze. Naši místní partneři nemají takové možnosti jako nadnárodní korporace a pomáhají nám v řádech tisíců či jednotkách miliónů korun. Rozpočet klubu v první lize je zhruba ale zhruba 60 miliónů korun a bez partnera, který dá 20 až 30 miliónů korun nevidím budoucnost klubu dobře. Proto zájemce vítáme a věříme, že vše dobře dopadne. Klubu by se v případě dohody velmi ulevilo," řekl předseda klubového představenstva Marek Hájek.

Návrat domů v MOL Cupu proti Jihlavě

Pokud v příštím týdnu opavští zastupitelé vstup nového vlastníka schválí, zůstane Opavským už jen jediná větší starost. Dobudování stadiónu, především pak vyhřívání hrací plochy, kvůli kterému musí hrát Opava svá domácí utkání v Brně. „Jsme před jejím dokončením, trávník bude firma pokládat v příštím týdnu. Chtěli jsme hrát doma už utkání s Bohemians (7. 10.), bohužel komise pro stadióny a hrací plochy FAČR rozhodla, že to ještě není možné. Ještě jednou proto budeme hrát v Brně," uvedl generální manažer SFC Opava Alois Grussmann.

Na prvoligové utkání na Městském stadiónu budou moci opavští fandové poprvé po třinácti letech vyrazit v sobotu 27. října, kdy Opava přivítá ve 13. kole v souboji nováčků Příbram. Brány stadiónu se ale otevřou dříve. V pátek 12. října se na nové vyhřívané trávě odehraje utkání 3. kola MOL Cupu proti Jihlavě. „Bude to výborný test před prvním domácím ligovým zápasem. Atmosféra na našem stadiónu je nenahraditelná. Moc už se těšíme," řekl nejzkušenější ligový fotbalista Pavel Zavadil.