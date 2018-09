Bookmakeři věří Plzni, sázkaři naopak Spartě

Šlágr nadcházejícího kola fotbalové ligy je zcela neoddiskutovatelný. Druhá a dosud neporažená Sparta jede do Štruncových sadů, kde se aktuálně třetí Viktoria Plzeň pokusí odčinit kolaps z Jablonce. Bookmakeři favorizují kurzem okolo 2,4:1 domácí, na remízu je kurz 3,2:1 a na Spartu 3,2:1. Sázkaři ale vidí očekávaný duel zcela opačně. V průměru okolo 70 % vkladů u domácích kanceláří směřuje na výhru Sparty, zbytek je rovnoměrně rozdělen na remízu a na úspěch družiny kouče Vrby.

Jak křehká může být sportovní psychologie, ukazuje situace před jedním z největších zápasů podzimní části fotbalové ligy. Podvědomě fotbalová veřejnost cítí, že Sparta je na tom momentálně lépe. Přitom před několika týdny byla situace opačná.

„Jako by všichni zapomněli, že Plzeň hraje Ligu mistrů a že Sparta vypadla už v předkole Evropské ligy s průměrnou Suboticou. Stačil nepovedený druhý poločas Viktorie v souboji s CSKA Moskva a třígolový výbuch v Jablonci a Sparta si jede do Plzně pro tři body. To si myslí 72 % našich sázkařů," komentuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Jenže na sportovní psychologii se můžeme dívat i z druhé strany. Sparta se cítí v pohodě, ale nic velkého vlastně zatím nezvládla. A Plzeň bude po nezdarech z minulého týdne opravdu naštvaná a hladová. Zvlášť proti Spartě. Rivalita mezi kluby v posledních letech jako by předčila i náboj derby pražských S," dodává Urbanec.

Sváteční zápas v pátek 28. září zahájí Viktoria jako favorit. „Oba kluby mají svá plus a mínus, ale domácí prostředí je pro viktoriány i sparťany bod navíc, proto přece jen favorizujeme Plzeň, i když výhře favorita věří až překvapivě málo sázkařů - jen 18 % těch, co vsadili na zápas," vysvětluje Urbanec.

Na tiket patří remíza, míní expert

Případná bodová ztráta je pro oba rivaly, zejména pak Plzeň, nepříjemnou komplikací. Sparta na Slavii v čele tabulky ztrácí bod, Viktoria už tři. Sešívaní se představí v neděli v Ostravě, kde je sice nečeká nic jednoduchého, přesto by v souladu s kurzem 2:1 a názorem 95 % sázkařů měli bodovat naplno. Odstupy v čele tabulky se tak po víkendu mohou začít natahovat.

„Sparta jede do Plzně v dobré náladě, mužstvu se konečně začalo dařit, projev na hřišti má hlavu a patu a ofenzivní hráči se dokážou prosadit v koncovce. Viktoria je v trochu jiném rozpoložení, v Lize mistrů takticky hrubě nezvládla závěr zápasu s CSKA, utkání v Jablonci se nepovedlo po všech směrech," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Výhra Západočechů nad Spartou by všechno odčinila a Limberskému a spol. se proti Letenským v posledních letech daří, o motivaci mají domácí postaráno. Tentokrát ale do Plzně zavítá přece jen trochu jiná Sparta, než na kterou byli v poslední době zvyklí. Na tiket patří remíza, pochopení mám i pro většinu sázkařů, která v kontextu vyššího kurzu volí Spartu," říká Hanák.

Výsledky Viktorie v posledních duelech stojí a padají na produktivitě Michaela Krmenčíka, rozhodujícím faktorem v utkání může být schopnost defenzivy Pražanů uhlídat plzeňského snajpra. Krmenčík je s kurzem 2,8:1 podle bookmakerů největším aspirantem na střelecký úspěch. Za Spartu by se měl prosadit jeden z dvojice Tetteh (3,1:1), Šural (3,3:1).

Vzájemná utkání bývají obvykle nesmírně vyhecovaná a o drsnější zákroky v nich nebývá nouze. Nejpravděpodobnějším aspirantem na žlutou kartu jsou podle bookmakerů za Plzeň Limberský (2:1) a Řezník (3,5:1), za Spartu pak Kanga (2,5:1), Frýdek (2,5:1) a Costa (2,7:1).