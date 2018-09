Nemůžu vyloučit, že se něco bude dít, tuší po dalším nezdaru Slovácka trenér Kordula

„Bídná koncovka je hlavní příčinou další porážky. Plus to, že jsme při vedoucím gólu Opavy neubránili standardku," má jasno kouč Slovácka Michal Kordula, jehož pozice začíná být po sérii nezdarů nejistá. „Nemohu vyloučit, že se bude něco dít. Špatnými výsledky se bude klubové vedení zřejmě zabývat. Já se snažím pracovat tak, jak nejlépe umím," tvrdí trenér.

Kordula prozradil, že ještě před zápasem dostal od majitele klubu Zemka esemesku, že má jeho důvěru. „Především kvůli němu a našim fanouškům mě prohra s Opavou strašně mrzí. O mně je známo, že bytostně nesnáším porážky, a tak jsem z nastalé situace hodně zdrblý. Kluci nechali na hřišti všechno, avšak potřebné odměny se za to nedočkali," přemítal.

Smutný záložník Slovácka Marek Havlík vzal další ztrátu bodů na sebe. „Trestuhodně jsem zahodil dvě tutovky. Takové šance téměř do prázdné brány musím prostě dávat. Poslední dobou mám pocit, že inkasujeme úplně ze všeho, zatímco my neskórujeme vůbec z ničeho," stýská si.

Věří, že se Hradišťští z výsledkové mizérie brzy dostanou. „Vypadá to, že to nepůjde fotbalovostí. Chce to ještě víc makat a jezdit prostě na hřišti po zadku. Musíme udělat všechno pro to, abychom sérii proher uťali už za týden v Jablonci, byť je jasné, že to nebude vůbec jednoduché," myslí Havlík už na další utkání.

Opavští si pod trenérem Ivanem Kopeckým, který vystřídal ve funkci Skuhravého, připsali ze tří zápasů už šest bodů. „Daří se nám, jsem pochopitelně spokojený. Naše výhry nad Teplicemi a na Slovácku nemůžeme ovšem přecenit. Hned jsem klukům zdůraznil, že nesmějí usnout na vavřínech," prozradil Kopecký, který pochválil svoje hráče za to, jak perfektně naplnili v Uherském Hradišti taktické pokyny. „Ale některé situace před naší bránou pořádně zacloumaly mojí nervovou soustavou," usmál se. Opět vzdal hold opavským fandům. „Znovu dorazili v hojném počtu a celé utkání nás skvěle povzbuzovali," cení si.

Klíčový rohový kop, z něhož Slezané zaznamenali v prvním poločase rozdílovou branku, rozehrál obránce Petr Zapalač. „Řekl jsem Pavlovi Zavadilovi, že zkusím tentokrát kopnout standardku já. Povedla se nám náramně, Kuzmanovič krásně hlavou zakončoval," pochválil parťáka.

Pod Kopeckým kladou Opavští větší důraz na důslednou defenzívu. „A vyplácí se nám to," libuje si Zapalač. „Vítězství v Hradišti je pro nás strašně důležité. Trochu jsme bodově odskočili mužstvům z chvostu tabulky a můžeme být malinko klidnější. Teď to ale bude chtít porazit na rozloučenou s brněnským azylem i Bohemku," myslí už na další střetnutí.