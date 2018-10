Senzace znovu byla blízko! Bohemians dvakrát vedli, Plzeň z generálky na Real veze bod

Klokani vletěli na viktoriány velmi zhurta. Už ve 3. minutě se po chybě Hejdy dostal k míči Záviška, postupoval sice z úhlu, ale měl několik variant, jak obstřelit gólmana hostí Hrušku. Zvolil tu nejhorší - trefil boční síť. Plzeň si uvědomila, že na jaře v Ďolíčku prohrála 2:5, zpozorněla a postupně převzala iniciativu. Po necelé čtvrt hodině mohla jít i do vedení. Domácí Bederka chyboval ve středu hřiště, Procházka bleskově vybídl Krmenčíka k brejku, ale ten pálil přes padajícího Valešem i břevno.

Oba týmy hrály chvíli velmi opatrně, ale dřív se oklepali domácí a Plzeň mohla děkovat Hruškovi, že po dvaceti minutách neprohrála. Nejprve Hruška skvěle zlikvidoval dělovku Závišky a poté Hilála. Trest přeci jenom přišel. Procházka poslal nesmyslně k zemi v pokutovém území M. Haška a bahrajnský útočník Hilál střelou pozemi překonal bezmocného Hrušku, který risknul pravou stranu.

Klokani dál výborně presovali a hosté nevěděli, co s tím. Znovu pomohl Hruška, který kryl Bederkovu střelu k tyči. Opaření hosté pokračovali v chybách, neporadili si ani s bojovníkem Hilálem, který našel Barteka, hrajícího v ochranné masce zlomeného nosu, ale pro něj byla branka příliš úzká. Hosté se zvedli po delším čase se podívali k šestnáctce domácích. Krmenčíkovu chytrou střelu k tyči však Valeš vytěsnil na roh. Po půl hodině bylo srovnáno, když Krmenčíkovu ránu vyrazil Valeš přímo na kopačku vracejícího se Schumachera, který neměl šanci vlastnímu gólu zabránit. Už v nastavení našla Hilálova kolmice Závišku, ten šel opět na Hrušku sám, ale jeho slabá střela ho nepřekvapila.

Do druhé půle Bohemians ještě posílili ofenzívu, když na hrotu přišel Mašek. Byl to ale znovu Hilál, který poslal parádní oblouček za obranu, Reiter se sice dostal do zakončení, ale výborný Hruška ho vychytal. Plzeň se však znovu dostala pod tlak a obránci odvraceli nebezpečné míče, mířící do šestnáctky jen odkopy.

Po dvou tvrdších zákrocích na Hořavu a Řezníka jako by si hráči hostí uvědomili, že v úterý mají možnost zahrát si proti Realu Madrid v jeho chrámu Estadiu Santiago Bernabéu, a přestali chodit důrazně do osobních soubojů. Hráčům s míčem se najednou nikdo nenabízel, nikdo nechtěl zřejmě jít do tvrdých soubojů, jimiž jsou domácí pověstní. To se však nelíbilo kouči Vrbovi, takže museli znovu zabojovat. A vyplatilo se. Hejdovu ránu Valeš vyrazil na roh a po něm pálil za hranicí šestnáctky Hořava, ale domácí gólman míč vyrazil. Z gólu se však radovali domácí, když po autovém vhazování našel Mašek v šestnáctce Závišku, Smolař první půle tentokrát nezazmatkoval a poslal míč do sítě.

Radost domácích netrvala ani minutu. Plzeň hned z protiútoku rozehrávala rohový kop, Krmenčík sice netrefil míč hlavou ideálně, ale balón se dostal k nekrytému Procházkovi, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Plzeň byla aktivní, ale Zeman si řekl o zbytečnou žlutou kartu, když se akrobatickým pádem snažil vykoledovat penaltu. Viktoriáni se snažili otočit výsledek, tlačili se do šestnáctky, ale Procházka v dobré pozici přestřelil. Stejně si vedl o chvilku později i Petržela. Závěr patřil hostům, kteří si vytvořili až drtivý tlak. Klokani ale cenný bod ubránili.