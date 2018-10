Záviška měl být kůň, dobíral si autora druhého gólu kouč Bohemians Hašek

Nevěřícně kroutil hlavou domácí Jan Záviška, mohl být slavný... „Mrzí mě, že jsem neproměnili tři šance. Dvakrát jsem šel sám na Hrušku. Poprvé jsem pálil na přední tyč, ale trefil jsem síť z vnějšku. V druhém případě si můj průnik už Hruška pohlídal. Ještě jednou jsem střílel, ale také neúspěšně. Výsledek jde za mnou, protože ty dva úniky jsem měl proměnit v góly. Plzeň jsme zaskočili naší aktivní hrou, mohli jsme vést i vyhrát. Dal jsem sice gól po změně stran, ale na výhru nestačil a bylo k ní blízko," litoval mladý útočník Bohemians.

Trenér Bohemians Martin Hašek starší nakonec remízu bral, ale... „On měl být koněm, běhá výborně, je rychlý a bude ještě lepší. Já jsem mu říkal, že měl být původně koněm, ale Pánbůh si to na poslední chvíli rozmyslel," zažertoval filmovým bonmotem kouč klokanů.

„Chtěli jsme Plzeň uštvat, ale chybějí nám hráči jako Filip Hašek nebo Jakub Nečas, s nimi bychom byli ještě nebezpečnější. Martin Hašek se nám zranil, má něco s ramenem. Chtěl střídat, zlobil se na mne, ale musel jsem ho tam nechat, co to šlo. Sotva se dal po zranění kolene stoprocentně dohromady, tak to vydrželo jen čtyřiadvacet minut," konstatoval.

Procházka si vyčítal penaltu i zahozenou šanci

Jeho plzeňský protějšek Pavel Vrba bral remízu také jako ztrátu. „Hlavně ve druhé půli jsme měli hrát jednodušeji. Bod nakonec beru z toho pohledu, že jsme dvakrát prohrávali a dokázali alespoň vyrovnat. Máme na marodce Kovaříka, Koláře, Kopice, proto na krajích hráli Petržela se Zemanem. Ti tři se do úterního duelu s Realem Madrid neuzdraví," konstatoval.

Zvláštní zápas odehrál záložník Roman Procházka. Zavinil penaltu a pak zachraňoval bod. „Faul na Haška to byl, ale nejdřív jsem si myslel, že mimo vápno. Penalta byla správná. Alespoň jsem vyrovnal, ale mrzí mě i ta druhá šance, pálil jsem skoro ze stejného místa jako při gólu, jenže tentokrát jsem to řešil špatně. Místo rány po zemi jsem chtěl zakončovat technicky a šlo to nad bránu. Ztratili jsme potřetí venku, ale s prohrami na Slavii a v Jablonci se to nedá srovnat, tam jsme hráli špatně, na Bohemce jsme mohli a měli vyhrát," konstatoval slovenský záložník.