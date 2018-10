Kopic, Kovařík ani Kolář Real zřejmě nestihnou, konstatoval plzeňský kouč Vrba

Pro trenéra Viktorie Pavla Vrbu měl páteční duel ve Vršovickém Ďolíčku zvláštní příchuť. Na den přesně před deseti roky poprvé v lize vedl Viktorii Plzeň. Tenkrát zápas se Spartou skončil 1:1, S Bohemkou to byla také plichta, jen na každé straně padlo o gól víc. Tím se se však po zápase už nezabýval. Z české nejvyšší soutěže přepínal v hlavě na Ligu mistrů...

Berete remízu jako ztrátu dvou bodů, nebo jste s ní spokojený?

Spokojený jsem s tím, že jsme dvakrát prohrávali a dokázali jsme uhrát zápas alespoň na bod. Na druhou stranu oba góly, které jsme dostali, byly zbytečné. První padl z penalty po faulu na rohu vápna, k němuž vůbec nemělo dojít. Druhý padl ze situace, kdy se Bohemka vykombinovala z prostoru, v němž jsme měli dostatek hráčů. To je samozřejmě také špatné. Vadilo mi také, že v závěru, kdy jsme měli převahu, jsme nebyli klidnější na míči a nevytvořili si víc nebezpečných situací, byli jsme zbrklí, v posledních deseti minutách jsme měli hrát mnohem účelněji. Jestli budeme s tímhle bodem spokojení nebo ne. To se ukáže až na konci ligy.

Co vám utkání na Bohemce ukázalo z pohledu sestavy směrem k úternímu duelu s Realem Madrid?

Real jsem viděl dvakrát. Asi to bude zajímavý zápas (úsměv). Co mi to ukázalo... Pojedeme tam s nějakým záměrem a samozřejmě s vědomím kvality, která nás tam čeká.

Na Bohemce chytal Hruška, zůstane v brance i na stadiónu Santiaga Bernabéua?

Máme dva kvalitní gólmany a je jedno, který zrovna chytá. Začínal Kozáčik, už třetí soutěžní utkání dostal příležitost Hruška. Zápasy zvládá dobře, takže nevidím nějaký velký důvod ke změně, co se týká postu brankáře. Ale víte, jaký je fotbal... Zítra spadne ze schodů a všechno bude jinak (úsměv).

Na křídlech nastoupili Petržela se Zemanem, jak jste s nimi byl spokojený?

Jsou to hráči, kteří na příležitost čekali. Na obou postech máme zraněné hráče Kopice a Kovaříka, na marodce je i Kolář. Oba vámi jmenovaní dělali, co mohli, ale na vítězství to nestačilo.

Stihnou zápas v Madridu?

Je velmi nepravděpodobné, že by to některý z nich stihl.

Bohemka s vámi hrála rychlý, fyzicky náročný fotbal. Samozřejmě se kvalita obou týmů nedá srovnávat, ale lze říct, že podobný fotbal vás čeká v Madridu, akorát v ještě větší kvalitě ze strany soupeře?

Bohemka takhle hraje celou sezónu, presuje vysoko. Správně jste řekl, že ve vyšší kvalitě, ale čeká nás něco podobného.