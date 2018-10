Skuhravý: K Opavě necítím žádný dluh! Trenér Dukly se na Julisce postaví bývalému klubu

Opava mu ležela u nohou. Dovedl ji do finále domácího poháru, na jaře s ní slavil návrat do první ligy. Když zkraje září z rodinných důvodů trenér Roman Skuhravý skončil, ukáply na obou stranách slzy. Záhy však kývl Dukle, konkurentovi v boji o záchranu, a v Opavě zavládlo zklamání. V neděli proti ní povede Skuhravý Pražany v lize...

Pro vás pikantní zápas?

Na dobu v Opavě nikdy nezapomenu. Pro mě i pro klub šlo o neskutečně úspěšné období. Ale netrpím přehnanou nostalgií, a už vůbec pocitem, že musím někomu něco dokazovat. Snažím se od těchto věcí odstřihnout a plně se soustředit na zápas. Je pro nás moc důležitý, neboť soupeř je na tom podobně jako my.

Přece jen, neříkáte si, že utkání s Opavou přichází brzy od vašeho odchodu?

Opravdu necítím žádný problém. Jediné, co si trochu vyčítám je, že jsem se tak měl rozhodnout už v létě.

Vítáte, že se hraje na Julisce?

Jsem připravený úplně na všechno. Osobně by mě mrzelo, kdyby reakce fanoušků Opavy vůči mně byly negativní. Pro Opavu jsem udělal, co jsem mohl. Rozhodně jsem nechtěl nikomu ublížit, v daný moment jsem udělal, co jsem cítil správně k sobě. Za to se nebudu nikomu omlouvat. Pokud má někdo potřebu na mě pořvávat, je to jeho věc. Já si ale nic takového nezasloužím. Mužstvo jsem zanechal nachystané, necítím v tomto k Opavě žádný dluh.

Donesly se k vám negativní reakce?

Nemám sociální sítě, většina věcí jde mimo mě. Mám spoustu práce, jsem perfekcionista. Nicméně, nějaké reakce se ke mně dostaly. Jediná, která mě hodně zarazila, byla ze strany trenéra Kopeckého, mého nástupce, po zápase na Slovácku.

Myslíte vyjádření, že jste odvedl dobrou práci, co se týká ofenzívy, ale on musí zapracovat na defenzívě?

Ano. Tohle se mezi trenéry nedělá, pro mě je to absolutně nekolegiální. Tím spíš od člověka, který čtrnáct dnů před mým koncem v Opavě byl u mě na stáži.

Jste v kontaktu s lidmi z Opavy?

Často si voláme s asistenty Míšou Kosmálem a Pepou Dvorníkem. Přejeme si navzájem. Před utkáním jsme ale kontakt utlumili. V období, kdy jsem oznámil, že v Opavě končím, jsem byl v kontaktu skoro se všemi hráči.

Dokonale je znáte. Považujete to za výhodu?

Znám hráče i charakterově, vím, co na koho platí. Oni zase znají mě, může to být oboustranné. Myslím, že rozhodne, které mužstvo zachová víc chladnou hlavu.

Vnímáte zápas i jako možnost, dostat se ze dna tabulky?

Máme první možnost se posledního místa odpoutat, což je zajímavá motivace. Fotbalový život mě ale naučil, že tlačit na tým, že musí vyhrát, je kontraproduktivní. Chceme navázat na Karvinou. Je hrozně krátká doba, hodnotit výkony, ale v Karviné jsem byl mile překvapený, jakým způsobem se poslední tým tabulky prezentuje. Pro mě moc důležitý signál, že je mužstvo učenlivé.

Je pro vás začátek v Dukle jednodušší, že jste v klubu dříve pracoval v mládeži?

Výhoda je, že lidi znám, možná proto mě i oslovili. Jsem rád, že mám práci, a že můžu dál dělat fotbal tak, jak se má. V Dukle pracuji s více mladými kluky než v Opavě, naskočil jsem také poprvé do rozjeté sezóny. Pro mě nová situace, vnímám, že není úplně jednoduchá. Mám respekt k trenérům, kteří tohle dokáží i opakovaně zvládat.