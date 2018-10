Premiéra mu zhořkla. Je to smutné, ztrácíme fanoušky, stýská si kouč Slovácka

„Stejně jako v předchozích zápasech nás trápila nedůrazná koncovka. Tentokrát jsme to měli o to těžší, že jsme už na konci první minuty inkasovali. Hosty jsme pak zatlačili, ale bohužel se žádná šance neujala a Tepličtí naopak přidali po půlhodině druhou branku," posteskl si Vlachovský.

Naděje na otočení výsledku Moravanům svitla chvíli po pauze, když teplický Čmovš musel po druhé žluté kartě předčasně pod sprchy. „Proti deseti jsme začali hlouběji napadat soupeřovu rozehrávku a vynutili jsme si územní převahu, ale bohužel jsme míč do sítě nedotlačili. Přitom na trénincích vypadali kluci velmi dobře. Makali na sto procent. Moc jsem si přál získat tři body. Věřil jsem, že to bude s Teplicemi zlomový duel, po němž už budeme zase stoupat tabulkou vzhůru. Bohužel to nedopadlo. Je to pro mě strašně smutné. Svým způsobem jsem i já selhal, vždyť teď nesu za výsledky hlavní zodpovědnost. Mrzí mě, že ztrácíme fanoušky," svěřil se.

Vlachovský netuší, zda povede mužstvo i v dalším ligovém střetnutí v Plzni. Proslýchá se totiž, že by se do Slovácka mohl vrátit jeho někdejší kouč Svatopluk Habanec, a klub prý jedná i s Martinem Svědíkem, který má ovšem stále platný kontrakt v druholigové Jihlavě. „Samozřejmě že by pro mě bylo lepší, kdybych věděl, jak na tom jsem, a měl klid na práci. I kdyby ale zůstalo jen u tohoto jednoho zápasu, i tak za to vedení Slovácka děkuju. Vždyť jsem mohl u týmu skončit zároveň s Michalem Kordulou. Je pro mě velká čest, že jsem dostal takovou příležitost," tvrdí Vlachovský.

Záložník Jan Navrátil je přesvědčený, že hradišťský celek odehrál proti Teplicím lepší utkání než v předchozích ligových kolech. „Jenže nedáváme góly. Před pauzou jsme měli tutovku na 1:2 a po ní jsem mohl snížit já, jenže jsem se z malého vápna hlavou netrefil. Prohrát posedmé za sebou je hodně špatné. Sami jsme se do nezáviděníhodné situace dostali, sami si s ní musíme teď nějak poradit," neskládá Navrátil zbraně.