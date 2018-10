Hrubas mi řekl, ať dám gól. Tak jsem ho dal, směje se záložník Baníku Fleišman

Gólů moc nedává, ale když už se Jiří Fleišman trefí, je radost to vidět. V minulé sezóně parádní pravačkou nakopl Baník k důležité výhře v boji o udržení nad Bohemians (2:0), v sobotu perfektně zahraným přímým kopem prostřelil zeď a srovnal ve slezském derby s Karvinou na konečných 1:1. „Byl to faul na mě, ani jsem to nechtěl kopat. Ale Hrubas (Robert Hrubý) mi řekl, pojď dát góla. Tak říkám jo, tak já to prostě dám,“ usmíval se 34letý záložník Baníku.

Balón proletěl zdí a Berkovec nereagoval. Takhle jste to zamýšlel?

Bylo tam i trochu štěstí, že to prošlo zdí mezi hráči. Ale já to na tréninku přes zeď zkouším, byl jsem na to určený s Holzim (Daniel Holzer). Věřil jsem si. Škoda, že tam nespadl i ten druhý trestňák, ale myslím si, že bod je spravedlivý, protože jsme úplně zaspali první poločas. Karviná tam měl dvě tři šance.

Říká se, že kdo je faulovaný, kopat by neměl. Toho jste se nebál?

To si myslím platí jenom u penalty, ne? (smích)

Na vás byl i faul Letiće, po kterém viděl červenou kartu. Byl jste u všeho důležitého?

U všeho asi ne, bylo tam jedenáct hráčů na hřišti. Zastavil mě tím, že mě zatáhl za dres, myslím si, že to byla spíš jeho blbost. Ale víte, jak je to, v deseti se někdy hraje lépe než v jedenácti. Karviná pak zalezla před svoje vápno, bylo to pro nás těžké. Snažili jsme se nejen nakopávat, ale trošku si je roztáhnout, dávat tam centry, ale už jsme přesilovku nevyužili a doma ztratili dva body.

V závěru vám Karviná nabídla ještě jednu standardku z podobného místa, ze kterého jste dal gól. Kolik chybělo?

Já si teď nejsem jistý, ale jestli to bylo dvacet čísel, aby z toho byl alespoň roh.

Zaskočila vás aktivitou?

To úplně ne. Věděli jsme, že jsou běhaví, že napadají hodně vysoko. Ale nevěděli jsme si s tím první půlku rady, nakopávali jsme balóny, prohrávali souboje neměli jsme odražené míče. Oni chodili do přečíslení a můžeme být rádi, že jsme za první poločas dostali jenom jednu branku.

Nepodcenili jste trochu Karvinou?

Nepodcenili. Připravovali jsme se na ni jako na každý zápas. Možná nás trochu zaskočili, nebo jsme měli v hlavách, že se nám nemůže nic stát, netuším. Probereme si to na videu, první poločas příjemný nebude, ale tím jsme si prohráli zápas.

Byl v kabině o přestávce velký kartáč?

Nějaký extrém to nebyl, ale nejvíc měl slovo Lašty (Jan Laštůvka). Přece jenom hrál v Karviné, chtěl je porazit. Pak přišel trenér, zvýšený hlas měl, ale spíš se nás snažil připravit na druhou půlku, že musíme začít úplně jinak.