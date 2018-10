Oslavy na Julisce zachránil Ďurica, díky jehož hlavičce opustila Dukla poslední příčku

Oslavy sedmdesátiletého jubilea nakonec pražské Dukle zachránil hlavičkující Ďurica. Minutu před koncem duelu 12. ligového kola se trefil hlavou do sítě opavského nováčka, zajistil tak domácím důležitou výhru a pomohl jim konečně opustit poslední příčku v tabulce. Trenér Dukly Roman Skuhravý se tak mohl cítit nadmíru spokojeně, neboť se mu podařilo porazit své bývalé svěřence, které vedl v lize ještě na začátku září.

Největší potlesk zazněl o přestávce... To kluci a holky ve žlutočervených dresech přivedli na trávník Julisky hráče, trenéry i funkcionáře, kteří psali sedmdesátiletou historii pražské Dukly. Pětadvacet jich přebíralo pamětní medaile, za takové velikány, jakým byl kupříkladu trenér Karel Kolský, Josef Masopust nebo Ladislav Novák dcery či manželka, Ivo Urban, Jan Brumovský, Josef Vacenovský, Rudolf Kučera či třeba Josef Jelínek nebo Ladislav Vízek či Jan Fiala si přišli pro plakety osobně.

Samo sebou že si po letech aplaus vychutnali. Řízné melodie vojenské kapely také.

Za to do půle se na Julisce moc netleskalo. Ani nebylo proč... Domácí tým měl sice v duelu zapadajícím od oslav sedmdesátiletého jubilea víc ze hry, ale to také bylo také vše. Všechny akce končily na zformované opavské obraně, která si chaotickou ofenzívou Pražanů věděla rady.

Trochu ji sice vystrašil Miloševičův centr, jenž propadl k Ostojičovi, ale ten nedokázal propálit hradbu těl před ním. Schranz sice brankáře Šroma přehodil, ale bránu netrefil, stejně jako ji minuly pokusy kapitána Miloševiče těsně před přestávkou.

Ligový nováček zahrozil nejvíc v 28. minutě, kdy Kuzmanovič dokonce dopravil míč do sítě, jenže jeho trefa pro předchozí ofsajd Smoly neplatila, Simberského hlavička deset minut poté bránu Dukly jen těsně minula.

Po změně stran byla sice Dukla aktivnější a útočnější, jenže před šestnáctkou hostů dál zmírala na bezradnost, spoustu nepřesností a absenci nápadů i důrazu. Zmohla se tak jen na nepříjemnou Tetourovu střelu, se kterou si ovšem Šrom poradil, nakonec se ale přece jen vítězné trefy dočkala.

Minutu před koncem ji vysvobodil po rohovém kopu hlavičkující Ďurica, takže Skuhravý své někdejší svěřence porazil a s Duklou opustil v tabulce poslední příčku. A u jedné branky zůstat nemuselo, protože v nastaveném čase měl vyloženou příležitost střídající Bezdička. Váhal však tak dlouho, až mu hostující obránci míč ukopli...