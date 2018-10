Na gól jsem nečekal nijak dlouho, oddechl si ostravský hrdina Jánoš. Teď se těší na Plzeň

Na postu defenzivního záložníka máte asi jiné úkoly než střílet góly. Jak tedy vnímáte svou premiérovou branku v současném působišti?

Přišla celkem brzy za dobu, co jsem v Baníku. Nejvíc mě ale těší tři body a myslím si, že jsme si vítězství zasloužili. Přijeli jsme si pro něj poté, co jsme minule jen remizovali s Karvinou. Druhý poločas v Teplicích nebyl z naší strany ideální. O to víc si vážíme, že jsme uhájili těsný náskok. Nikdo to tady nemá lehké. Třeba Jablonec urval výhru v Teplicích až v samotném závěru.

Co vám na teplickém hřišti chybělo k optimálnímu výkonu?

Ve druhé půli jsme nezískávali odražené míče, byly tam díry. Ale hlavní cíl jsme stejně naštěstí splnili.

Posun na třetí místo v tabulce staví Baník do velmi příjemné pozice. Těší vás, že je váš tým znovu před Spartou?

Kvůli zranění jsem předtím nehrál ve dvou zápasech. K tomu, že jsme v kontaktu se špicí, jsem se neupínal. Za celý tým mohu říci, že chceme bodovat v každém utkání. A vydržet v popředí co nejdéle.

Je velkou motivací boj o evropské poháry?

Spíš přáním. Máme silný tým, který je předpokladem pro způsob hry. který praktikujeme. V lize musí kromě kombinace být i agresivita.

Nyní vás čeká dvojboj s Plzní. Ve středu v poháru a poté v ligové soutěži. Budou to největší testy mužstva?

Velkým měřítkem byla už utkání se Spartou a Slavií. Nedělíme soupeře podle umístění v tabulce. Každé utkání je těžké, což není fráze. Ukázal nám to i zápas s Karvinou, která je níže postavená než Ostrava a neměli jsme to s ní lehké. V lize ani v osmifinále poháru se nemůže nikdo předem stavět do role favorita. I přes domácí pohárovou soutěž se dá dostat do Evropy.

Bylo složité si zvyknout na hru bez distancovaného Milana Baroše?

S ním jsme silnější, protože nás dokáže vyhecovat. Ale snažíme se poradit si i bez něj.