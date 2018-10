Poplácejme se po ramenou a od pondělí zase makejme, nabádá brankář Opavy Šrom

Bylo cítit, že jste konečně doma? Mělo natěšení na první ligový zápas v Opavě vliv na vysokou výhru?

Asi bylo dobře, že jme zrovna chytili soupeře, se kterým se musí hrát a dá hrát fotbal. Kdyby přijela Plzeň, asi by to bylo malinko jiné. Hráli jsme otevřenou hru, napadali jsme je a byli jsme za tu aktivitu odměněni.

Hosté se mohli vrátit do hry pokutovým kopem. To jste jim ale překazil. Měl jste Skácela načteného?

Ne, to ne. Byl to skok naslepo. Můžeme se bavit o tom, zda to byl, nebo nebyl faul, ale rozhodčí ji pískl, tak šli kopat. Jsem rád, že mě konečně i něco trefilo.

Výkon byl z vaší strany výborný od začátku do konce. Souhlasíte?

Ano, můžeme se poplácat po ramenou a od pondělí začít zase trénovat, chystat se na Sigmu Olomouc, protože není na co čekat. Potřebujeme těch bodů více.

Má Příbram nejděravější obranu v lize?

Dneska nám tam spadlo úplně všechno. Všichni kluci makali skvěle a podali jsme skvělý výkon. Ale my jsme si šance dokázali vypracovat v každém zápase. I když jsme třeba nehráli úplně dobře.

Pomůže tahle výhra v dalších zápasech? Čekají vás těžké zápasy proti Olomouci, Baníku.

Ono to už začalo velkým zápasem s Bohemkou, pak velkým zápasem s Duklou. Pro nás je teď každý zápas velký a musíme sbírat body, abychom se dostali z těch dolních řad co nejdříve.

Co jste říkal na gól Pavla Zavadila z přímého kopu? Šlo to z pohledu brankáře vyřešit lépe?

Konečně z něho dal gól. Byl krásný (smích). Ale ne, byl to strašně těžký balón, jsou tam hráči v náběhu a ono to tam někam propadne. Pro brankáře ohromně složité, ale výborně kopnuté.