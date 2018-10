Poslední půlhodinu jsme si o gól koledovali, připustil po prohře ve Zlíně kouč Sparty Ščasný

Byla porážka ve Zlíně v něčem jiná než ty dvě předchozí?

Všechny mě mrzí stejně. Tahle byla ale odlišná v tom, že jsme nedokázali do přestávky využít převahu. Hlavně Pulkrab byl blízko k vedoucí trefě, avšak domácí mu obě střely, které zaváněly gólem, dokázali zblokovat. Zlín naopak v té době myslel takřka výhradně na defenzívu. Ještě i v úvodu druhé půle jsme tlačili, ale pro změnu nevyřešil koncovku dobře Šural. Zbytek utkání jsme pak už bohužel pod kontrolou neměli, což byla chyba.

Proč nejste schopni venku zopakovat solidní výkony z domácího hřiště?

Kdybych to věděl, tak bychom zřejmě ligu vedli. Když venku nevstřelíme gól, těžko můžeme bodovat. Tušili jsme, že to bude ve Zlíně velký boj. Domácí byli důrazní a zejména v obou šestnáctkách agresivnější. My máme naopak s agresivitou ve velkém vápně problém. A nedaří se nám vnutit soupeři naši hru po celých devadesát minut.

Zhruba od 60. minuty se zdálo, že vás Zlíňané přehrávají větší pohyblivostí...

Vypadalo to tak. My jsme totiž nepodrželi vpředu balón, hráči se příliš nenabízeli. A po ztrátě míče jsme se nestíhali vracet. Poslední půlhodinu jsme si o branku koledovali. A nakonec jsme ji dostali.

V základní sestavě nenastoupili Tetteh s Kangou. Šetřil jste je na derby se Slavií?

Jen Tetteha. Obával jsem se, aby nedostal ve Zlíně čtvrtou žlutou kartu. Kanga nebyl stoprocentně zdravotně fit. Věřil jsem, že jsme schopni zvítězit ve Zlíně i bez nich. Těžko spekulovat, jak by střetnutí dopadlo, kdybych dal Tetteha do základu.

Po pondělní dohrávce mezi Slavií a Duklou může vaše ztráta na tým Edenu narůst na sedm bodů. Bude pro vás z tohoto pohledu pražské derby v příštím ligovém kole hodně klíčovým zápasem?

Je to tak. Hned se začneme na střetnutí se Slavií připravovat. Chováme k ní respekt, ale my chceme a musíme derby zvládnout.