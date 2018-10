Ven přece nejezdí jiná Sparta, nechápe stoper Štetina další venkovní prohru

Čím si vysvětlujete třetí venkovní porážku v řadě?

Do přestávky jsme byli dominantní na balónu my. Zlíňany jsme přehrávali i kombinačně. Jenže pak nás začali víc napadat, a to vedlo k našim ztrátám míčů ve středu hřiště. Druhý poločas nám vůbec nevyšel. Nerozumím tomu, proč na cizích stadiónech hrajeme o tolik hůř než doma. Vždyť ven přece nejezdí jiná Sparta.

Neovlivnily váš výkon negativně absence Kangy s Tettehem, které kouč Ščasný šetřil na derby se Slavií?

To rozhodně ne. Vždyť všichni hráči, kteří ve Spartě působí, mají vysokou kvalitu. To, že nám dva borci scházeli, by nemělo být vůbec poznat. Je pro mě záhada, proč se nám venku nedaří vítězit. Sparta musí v lize vyhrávat bez ohledu na to, kde se hraje.

Venku nestřílíte góly...

Je to bohužel tak. Přestože jsme měli ve Zlíně do přestávky mnohem víc času v držení balón, moc šancí jsme si nevytvořili. A po změně stran jsme už nebyli tolik ani u toho míče. Fakt netuším, proč je u soupeře všechno jinak než u nás na Letné.

Jak se vám bránili urostlí zlínští útočníci Beauguel a Jakubov?

Myslím, že se nám je dařilo držet docela na uzdě. Až ve druhém poločase nám dělali trochu problémy.

Beauguel vám šest minut před koncem dal rozhodující gól. Jak jste viděl klíčovou situaci?

Já jsem stál u přední tyče. Blízko tomu, aby odvrátili vysoký balón, byli Sáček s Radakovičem. Jenže někdo ze Zlíňanů stihl míč ještě předtím nadzvednout na zadní tyčku k Beauguelovi a přišli jsme i o remízu.