Čas blbostí a kravin skončil, řekl po dalším debaklu Příbrami kouč Csaplár

1:4, 0:6, 0:5. To nejsou výsledky hokejové extraligy, ale tři poslední ligová utkání z pohledu fotbalistů Příbrami. A to už ani trenér Josef Csaplár neumí přejít v klidu. „Hodnotím to tak, že v Příbrami tímto utkáním skončilo určité období. Určité věci uzrály. Bylo to pro mě nádherné období a je stále nádherné. Neříkám, že končím, nebo že utíkám, to vůbec ne. Ale v týmu jsou věci, které uzrály, bylo jen otázkou kdy," řekl Csaplár po debaklu 0:5 na zrekonstruovaném hřišti Opavy.

Zklamaný Csaplár naznačil, že v týmu nováčka nastanou nejspíše změny. Konkrétní ale být nechtěl. „Jsem trochu záhadný, ale nikoho nebudu vyhazovat, nebo trestat. V kabině jsem těm mladým klukům řekl jedinou věc: že jim právě skončilo období blbostí a kravin. Otcové odcházejí, tím myslím Zápotočného či Grajciara, a mladí musí ukázat, zda jsou chlapi, nebo ne," řekl.

Debakly jsou s náladou v příbramské kabině v přímě úměře. „Dostali jsme šestku, teď bůra, neříkám že to se mnou nic nedělá, ale já vím, kde je Příbram a jaké máme možnosti. Nemám ale rád sraby, a to jsem hráčům řekl. Ti vzadu říkají, že blbci jsou ti vepředu, že nedávají góly, vepředu zase říkají, že blbci jsou ti vzadu, že dostávají blbé góly. Tohle ale není tenis, kde se to dá lehce pojmenovat. Tohle je fotbal. Buď to dají, nebo ne. To je celé," vykládal Csaplár.

K těm zkušenějším, kteří by měli ligového nováčka táhnout, patří například ofenzivní Antonín Fantiš. V šestadvacet letech už má za sebou jedenáct ligových sezón a v nich téměř dvě stovky utkání. „Ale to, co nyní zažívám v Příbrami nepamatuji. Abychom za tři zápasy dostali patnáct gólů? To jsem nepoznal snad ani v žácích," kroutil hlavou Fantiš. „Abych byl upřímný, vůbec mě to nebaví. Právě naopak mě to pěkně štve," přiznal bývalý hráč Baníku Ostrava, Jablonce či Zlína.

Ale jak z téhle mizérie ven? „Všechny nás to sráží níž a níž. Teď se ukáže, jací jsme chlapi, jací jsme frajeři. Ono vyhrávat je krásné, ale dostat se z těchto s prominutím hoven, to je úkol pro chlapy," nebral si servítky Fantiš. Nejbližší šanci na reparát budou mít Příbramští v sobotu doma proti Slovácku.