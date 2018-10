Ligový debut ve 33 letech? Řekl jsem si, že nebudu nervózní, smál se obránce Žídek

První ligový start si proti Příbrami připsal obránce Opavy Jan Žídek. Ve 33 letech. A aby to měl ještě obtížnější, musel si na svůj ligový debut kvůli zranění kolene počkat až do 13. kola. Návrat na fotbalové trávníky si ale 33letý fotbalista naplánoval bezchybně. V sestavě Opavy se objevil v prvním opravdu domácím utkání sezóny proti Příbrami (5:0).

V dubnu si Jan Žídek na tréninku utrhl přední křížový vaz, musel na operaci a půl roku se na fotbal jen díval. Přišel tím jak o úspěšné postupové snažení svého týmu, tak i o první ligové zápasy Slezského FC po třinácti letech. „Snášel jsem to těžce. To, že jsem nemohl hrát, bylo hrozné. Štvalo mě to v tu chvíli více než to, že mám pochroumané koleno. Nemohl jsem klukům nijak pomoct, jenom chodit kolem nich a plácat je," svěřoval se Žídek.

Utkání 13. kola proti Příbrami měl v kalendáři zatržené červenou fixou dlouho. A to vůbec netušil, že se tímto zápasem Opavané vrátí z brněnského azylu, kam museli kvůli budování vyhřívání trávníku. „Jsou to už dlouhé měsíce, kdy jsem si říkal, že na Příbram by to mohlo vyjít, i když u toho zranění nejde moc plánovat. A ani jsem nevěděl, že právě tohle bude první utkání v Opavě, ale vyšlo to krásně," svěřoval se Žídek.

Že půjde hrát, se od trenéra Ivana Kopeckého dozvěděl ve čtvrtek. „V týdnu mě oťukával, jak na tom jsem a tak. Když mi to řekl, tak jsem najednou lehce znervózněl," připustil opavský obránce. „Hrát poprvé ligu ve 33 letech je docela srandovní, že? Ale řekl jsem si, že nebudu nervózní, protože k tomu není důvod. Vplul jsem do toho a bylo to v pohodě," smál se fotbalista.

Dosud oblékal jen dres Frýdku-Místku a Opavy ve druhé lize. „Těch momentů, kdy jsem mohl jít nahoru, bylo více, ale je zbytečné se v tom hrabat. Beru to tak, že má cesta může být vodítkem pro spoustu kluků, kteří jsou v nižší soutěži a mají chuť to zabalit," řekl Žídek.

Před zraněním nevynechal ani jedno ze dvaadvaceti druholigových utkání minulé sezóny. A do základní sestavy chce znovu patřit. „Rezervy tam ještě jsou, vždyť jsem nehrál fotbal šest měsíců. Odehrál jsem pár zápasů za béčko, ale nebyly ani celé. Takže po té herní stránce je určitě co zlepšovat, ale fyzicky jsem se cítil dobře a myslím, že jsem to zvládl," uvedl Žídek.

Návrat Žídka uvítal i kouč Ivan Kopecký, kterému levonohý obránce v sestavě chyběl. „Má za sebou těžké období, ale když jsem na tréninku viděl jeho elán a nadšení, tak jsem věděl, že to zvládne a na hřišti to ukázal," pochválil Žídka trenér.