Sparťané opět mezi elitou! Realu dýchají na záda, za sebou nechali Barcelonu či Manchester City

Statistika ukazuje, kolik odchovanců jednotlivých týmů hraje v nejvyšších soutěžích. Průzkum sledoval jednatřicet evropských lig a Sparta dopadla skvěle.

Seznam nejlepších mládežnických akademií v Evropě: Zastoupení odchovanců v Top 31 evropských ligách 1. Ajax 77 odchovanců 2. Dynamo Kyjev 69 odchovanců 3. Partizan Bělehrad 69 odchovanců 4. Dinamo Záhřeb 66 odchovanců 5. Crvena Zvezda 61 odchovanců 6. Sporting Lisabon 58 odchovanců 7. Real Madrid 53 odchovanců 8. Sparta Praha 52 odchovanců 9. Dinamo Minsk 50 odchovanců 10. Hajduk Split 50 odchovanců ... 13. Barcelona 47 odchovanců 26. Slavia Praha 37 odchovanců 31. Arsenal 33 odchovanců 33. Manchester CIty 32 odchovanců 38. Sigma Olomouc 31 odchovanců 46. Atlético Madrid 29 odchovanců Pozn.: Fotbalová observatoř vybrala těchto 31 lig v Evropě: anglická, běloruská, bulharská, česká, dánská, finská, francouzská, chorvatská, italská, izraelská, kyperská, maďarská, německá, nizozemská, norská, polská, portugalská, rakouská, rumunská, ruská, skotská, slovenská, slovinská, srbská, španělská, švédská, švýcarská, turecká a ukrajinská.

Pomyslným vítězem se stal Ajax Amsterdam se 77 odchovanci. Za ním skončilo shodně se 69 odchovanci duo Dynamo Kyjev - Partizan Bělehrad. Spartě observatoř spočítala 52 odchovanců, což stačilo na osmé místo. Z dalších českých týmů skončila Slavia na dělené 26. pozici (37 odchovanců) a Sigma Olomouc pak na dělené 38. příčce (31 odchovanců).

„Hlavním smyslem práce s mládeží ve fotbalových akademiích je především výchova pro vrcholový fotbal dospělých, tzn., jaký počet hráčů se dostane do nejvyšší soutěže dospělých. Z toho důvodu je pro nás potěšující, že se dlouhodobě držíme v první desítce. Většinou jsme okolo sedmého, osmého místa. Ve srovnání konkurenčních týmů v Evropě je to dobrá vizitka práce s mládeží. Ale podotýkám, že toto není jediné kritérium v práci s mládeží," řekl pro Sport.cz vedoucí klubové fotbalové akademie Sparty Miroslav Krieg.

Zastoupení odchovanců v Top 5 evropských ligách 1. Real Madrid 36 odchovanců 2. Olympique Lyon 35 3. FC Barcelona 34 4. Bilbao 26 5. Paris St. Germain 24 Rennes 24 Manchester United 24 8. Real Sociedad 23 9. Stuttgart 22 10. Sporting Lisabon 21

Studie však také uvádí, kolik odchovanců jednotlivých evropských týmů působí v top pěti evropských soutěžích, mezi které se řadí anglická, španělská, italská, německá a francouzská liga. V tomto žebříčku se neumístil žádný český tým. První místo ovládl Real Madrid (36 odchovanců) před Lyonem (35) a Barcelonou (34).

„Myslím, že je řada faktorů, proč se českým hráčům nedaří prosadit v pěti nejlepších ligách. Ať už jsou to charakterové vlastnosti, odolnost, pohodlnost, či rychlé uspokojení se. Pro úspěch dělají mnohdy víc rodiče či agenti než samotný hráč. Mnoho hráčů rádo dělá to, co je baví, ale už ne to, co jim nejde. Málo pracují na zlepšení svých nedostatků. Také více myslí na sebe než na kolektiv," vypočítává neduhy českých mladých fotbalistů Krieg.