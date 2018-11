Příjemný náskok, rozhodující ale nikoli. Trpišovský odmítá, že by Slavia v případě výhry Spartu definitivně setřásla

Vidina je to určitě lákavá. Pro Slavii, pro jejího trenéra Jindřicha Trpišovského pochopitelně také. Kdyby ligový lídr zvládnul i nedělní derby na Letné a porazil Spartu v jejím fotbalovém chrámu, měl by na svého úhlavního rivala deset bodů k dobru. Po čtrnácti odehraných kolech určitě slušné aktivum. „Příjemné, ale nikoli rozhodující,“ odmítá slávistický kouč, že by se tím jeho tým definitivně zbavil jednoho ze soupeřů v boji o titul.

Už 77 let se nestalo, aby měla Slavia před derby tak luxusní náskok před Spartou. Opravdu si nemyslíte, že by ji prohra v nedělním derby z boje o titul vyšachovala?

Ale vždyť ligová soutěž ještě není ani v polovině, takže by bylo scestné takto přemýšlet. To, co se stalo v první polovině ligy, se může klidně udát i v té druhé.

Ale hovět si na polštáři vycpaném desetibodovým aktivem by pro vás určitě bylo příjemné a uklidňující...

Náskok by to byl samo sebou příjemný a uklidňující, výchozí pozice rovněž, ale tím to také končí. Ze zkušenosti vím, jak s blížícím se závěrem těžknou hráčům nohy. A to nemluvím o nadstavbě, která na nás letos čeká a v níž se v konfrontacích nejlepších mužstev bude hrát o dalších patnáct bodů.

Teď před derby ovšem vašim hráčů nohy určitě netěžknou a půjdou do něho s touhou pokračovat v úspěšném podzimním tažení i na Letné. A to přesto, že Sparta je doma hodně silná.

Právě proto musíme do utkání dobře vstoupit a hrát, jak jsme v poslední době zvyklí. Sparta je doma skutečně extrémně silná. Vždyť za poslední dva roky prohrála doma jediný zápas, a to ještě s Plzní.

Obavy, aby se neopakoval jarní ligový duel, v němž jste po první půli prohrávali tříbrankovým rozdílem?

Pochopitelně že z tohoto zápasu a této zkušenosti vycházíme. Dali jsme si v podstatě tři vlastní góly, tři střely mířící na naši bránu znamenaly tři góly. Až ve druhé půli jsme hráli tak, jak jsme hrát chtěli a měli.

Jenže teď je Sparta už mnohem silnější. Zvláště doma, kde se mimořádně daří.

Bereme samozřejmě v potaz, že se hraje na Letné, kde je Sparta velice silná.

Proč podle vás není silná i na venkovních hřištích?

I kdybych to věděl, radit nebudu.

Svým svěřencům ale radit budete. Jak budou vaše rady znít?

Že derby je atypickým zápasem, v němž se vše maže a nějaké bodové rozdíly v tabulce nehrají roli, neboť mužstva i hráči podávají jiné výkony než v průběhu sezóny před ním. Že rozhoduje momentální mentální nastavení jednotlivých aktérů i skladba týmů. Že rozhodne nikoli bodový rozdíl v tabulce, ale to, jak v neděli v pět hodin a jednu minutu do utkání vstoupíme.

Už máte jasno, s jakou sestavou do derby hodláte vstoupit?

Určitě v ní nebude zraněný Tecl, takže pro mě je největší téma, jak sestavit útok.

Co přitom řešíte? Nasazení Škody? Využití Mešanoviče? Nebo snad nasazení mladého Matouška, který rozhodl váš poslední zápas Evropské ligy v Kodani?

Škoda si po zranění zahrál už proti Dukle, trénuje s mužstvem a je připravený. Vzhledem k jeho zkušenostem a střelecké produktivitě je jednou z variant, kterou zvažujeme. Umí velké věci, což v jarním derby dokázal. Třeba i tím, že šel kopat penaltu v momentě, kdy si na ni jiní hráči netroufli. A stejně tak si vybavuji jeho neymarovský slalom v zápase před třemi lety.

A varianty další?

To bude záležet na tom, v jakém složení nastoupí Sparta a k jakému rozestavení sáhne. Může hrát se čtyřmi, ale třeba jen třemi obránci, takže přemýšlím jak o typologii zápasu, tak typologii protivníka. Výkon útočníka bude v derby hodně důležitý. Naštěstí máme na výběr dost možností.

Takže derby rozhodne výkon útočníků?

Rozhodne ho mentální nastavení hráčů, jejich osobní odvaha a případně klíčový moment, který v utkání přijde. Pro nás je důležitě nedělní střetnutí se Spartou zvládnout, takže se připravujeme, abychom byli v neděli v pět maximálně nachystaní