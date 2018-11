Rosický v derby na plac jako Chovanec?! Těžko, Slavii chce ovšem ublížit

Derby bude i tom, jak ublížit Slavii, a to budeme chtít udělat, říká Tomáš Rosický

Že by Letenští chystali na sešívané další kulišárnu á la Chovanec?! Trenér a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný si na dané téma rád zavtipkuje. „To po mně nechtějte," kření se sám Malý Mozart a návrat na trávník vylučuje.

Sparta ztrácí na vedoucí Slavii již sedm bodů, a tak zkrátka nasadila svou ikonu do první linie.

„Když skončil trenér Hapal, byl jsem přesunut mnohem více k týmu. Pomáhám Zdeňkovi nahoře i dole se vším, co potřebuje. On sedí na dvou židlích, uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet. Chci být klukům blízko. Trable, co máme, musíme odstranit. Hlavně musíme hrát jako tým, v neděli chci vidět srdce," líčí Tomáš Rosický svou roli.

Nový generální ředitel klubu František Čupr nicméně chce, aby jeho pozice sílila. „Situace je stále otevřená a já bych do ní před tak velkým zápasem nezasahoval. Máme listopad, uvidí se, jak se bude všechno vyvíjet," dodává bývalý kapitán české reprezentace.

Pánové, očekávám obrovskou reakci!

Rosického role je především psychologická. Sparta musí před derby nasadit všechny páky, které má. Další ztrátu si nemůže dovolit, vždyť by na rivala mohla ztrácet už propastných deset bodů.

„Slavia vypadá dobře, ale neřekl bych bezstarostně. Velice dobře běhají, jsou agresivní, ale mají i nedostatky. Derby není jen o tom, jak Slavii zastavit, ale i jak jí ublížit. A my jí chceme ublížit," ujišťuje Rosický.

Sparta v minulém kole prohrála ve Zlíně, což pro ni byla třetí venkovní porážka v řadě. Rosa teď po mužstvu žádá velký reparát.

„Derby je obrovská šance pro naše kluky. Po utkání ve Zlíně očekávám obrovskou reakci. A já vím, že jí jsou schopní," věří sportovní manažer a po ruce má i příklad. „Patřičnou reakci ukázali již po obrovském neúspěchu se Suboticou, kdy jsme tři dny nato vyhráli těžký zápas v Jablonci."

Zatímco venku Letenšti tápou, doma v lize naposledy prohráli loni v polovině října a od té doby zaznamenali 13 výher a tři remízy.

„Co momentálně předvádíme doma a venku, se velmi liší. Doma dáváme góly a jsme silní," doufá Rosický, že letenská tvrz odolá i sešívaným.