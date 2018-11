Příbram je dál pod dekou, počtvrté padla. Slovácko se odrazilo od dna tabulky

Příbramští začali s vědomím, že musí zastavit hrůzostrašnou sérii, v níž ve třech zápasech dostali 15 gólů a dali jediný. Už ve 2. minutě vlétl do šestnáctky Slovácka Antwi, ale jeho centr odvrátil Hofman. Příbram pokračovala v náporu, ale Voltrova tečovaná střela těsně minula tyč a Fantišovu ránu zlikvidoval Trmal.

Slovácko se také osmělilo přiblížit k domácí šestnáctce a mělo k dispozici trestný kop, ale Havlík vysoko přestřelil. O chvilku později zkusil Zajíc „nasimulovat" penaltu pádem přes Kočího, výsledkem však byla jen žlutá karta. Po necelých dvaceti minutách Příbram učebnicově předvedla, že lze zahodit i nemožné. Po hrubce obrany hostí Fantiš v dobré pozici místo střely alibisticky přihrával, obrana ale odvrátila míč jen slabě, Hlúpik však znovu nesmyslně hledal Fantiše, který z metru trefil jen padajícího beka...

A příbramský zmar pokračoval. Květ dělovkou z blízkosti šestnáctky trefil jen Fantiše, který byl v ofsajdu a krátce na to Nitrianského centr prolétl kolem hráčů, aniž by ho někdo dorazil do sítě, nebo z pohledu hostí odkopl do bezpečí. Příbram zbytečně kombinovala. Rychlou akci rozjel až krátce před půli Tregler, Antwi hledal centrem Voltra, jehož hlavička však skončila o pár centimetrů nad břevnem. Šanci měl v nastavení ještě Hlúpik, ale trefil jen vyběhnuvšího Trmala.

Pět minut po začátku druhé půle přišel trest. Do té doby nevýrazné Slovácko rozjelo rychlou akci, Machalík sice nedokázal zakončit, ale míč se odrazil k nehlídanému Zajícovi a ten ho poslal do sítě přes padajícího bezmocného Kočího. Srovnat mohl Voltr, příležitosti měl během pár minut hned dvě. Jenže první ránu mu vyškrábl na roh Trmal a druhou zblokovala obrana.

Tlak Příbrami pokračoval, ale byl víc zoufalý než nebezpečný. Květovu ránu opět zneškodnil výborný Trmal. Naopak Kalabiška měl po rohovém kopu na hlavě pojistku, ale minul branku. Domácí dál pokračovali v marné snaze o vyrovnání, s rohovými kopy Rezka si hosté bez problémů poradili. Nikdo pak nenašel odvahu vypálit za hranicí šestnáctky, domácím stála v cestě bílá zeď a za ní červený Trmal.

Pět minut před koncem zápasu po brejku a centru Kuchty pojistil výhru hostí hlavou Sadílek a třetí hřebík do příbramské rakve zarazil už v nastavení Kuchta. Příbram tak zůstává pod stále těžší dekou, z posledních čtyř zápasů má děsivé skóre 1:18 a nula bodů k tomu.