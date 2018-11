Myslel jsem si, že penaltu kopne stejně, přiznal plzeňský hrdina Hruška

Zatímco pohárové utkání s Baníkem ve středu Plzeň prohrála i díky chybě brankáře Kozáčika (2:3), ligový souboj v Ostravě zvládla především zásluhou skvělých zákroků Aleše Hrušky. Plzeňský brankář se zaskvěl především ve chvílích, kdy chytil Fleišmanovi pokutový kop a téměř hokejovým zákrokem na brankové čáře zablokoval střelu Filla. „Pomohlo to k výhře, ale já tam jsem od toho, abych něco chytil," odmítl nálepku zápasového hrdiny Hruška. Plzeň zásluhou střely Kopice v posledních vteřinách první půle po osmé v sezoně zvítězila 1:0 a poskočila do čela tabulky.

Cítíte se jako muž utkání?

Necítím. Já se obecně cítím dobře už delší dobu, takže jsem se dneska zase cítil velmi dobře. Ale jako muž zápasu se necítím.

Chytil jste pokutový kop, velkou šanci Fillovi, to byly klíčové momenty, ne?

Pomohlo to k výhře, to ano. Říká se to furt dokola: gólman je tam od toho, aby něco chytil. Já jsem dneska něco navíc chytil a díky tomu jsme možná jedna nula vyhráli.

Jiří Fleišman v poháru proti Kozáčikovi penaltu proměnil. Těžil jste z toho momentu, když se proti vám postavil?

Měl jsem na to jednoznačný pohled. U nás to kopnul utaženě. I když ani nemusel. Ale trefil to. Myslel jsem si, že to má tak nacvičené a bude to kopat stejně. Tak jsem tam šel buď anebo. Byl jsem rozhodnutý na tu stranu jít hned, jak jsem viděl, že to kope on.

Byl zákrok proti šanci Filla o deset minut později těžší? Skočil jste tam jako hokejový gólman.

Běžel jsem tam a nohama jsem tam byl rychleji. Možná to nevypadalo úplně esteticky a gólmansky dobře, ale chytil jsem to, a to se počítá.

Byl jste si jistý, že to gól nebyl? Sudí chvíli váhal a nechával si od videorozhodčího poradit.

Já jsem byl přesvědčený, že to bylo před lajnou. Aspoň podle toho, že jsem nebyl hodně za lajnou, maximálně na ní. Ani jsem nepřemýšlel nad tím, že by to mohl být gól.

Videorozhodčí zkoumal dvě sporné situace ve vápně. Jednou to byla penalta, podruhé ne. Jak jste to viděl vy?

To jsou momenty, které bych nechtěl řešit. To je na někom jiném. Do toho bych se nechtěl pouštět.

V úvodu utkání jste měli několik dobrých šancí, ve druhé půli byl ale Baník lepší. Bylo těžké nápor domácích ustát?

Hrál třetí s druhým, dalo se čekat, že to nebude snadné. Bylo jasné, že to budě těžké utkání, namotivované z obou stran a v super prostředí. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli a vyhráli. Středeční porážka nám pomohla. Rozebrali jsme si ji u videa a viděli spoustu věcí, ze kterých jsme se mohli poučit.