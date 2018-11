Pohárový hrdina Fleišman selhal: Bod bychom si zasloužili, bohužel jsem ho klukům vzal

Plzeňská branka je v lize pro fotbalisty Baníku zakletá. Do sobotního utkání 14. kola šli s vědomím, že brankáři Viktorie nedokázali vstřelit gól v šesti posledních ligových zápasech a protikouzlo nenašel ani Jiří Fleišman z pokutového kopu.

Hrdina středečního pohárového osmifinále kopl penaltu stejně, gólman Hruška s tím ale počítal. „Dneska jsem klukům alespoň ten bodík, který bychom si zasloužili, vzal. Kopl ksem to špatně," vykládal Fleišman.

Plzeň vyhrála v Ostravě zásluhou trefy Kopice v posledních vteřinách první půle 1:0 a Baník nedal Západočechům gól v lize už 639 minut.

„Byl klasický remízový zápas, chvilku nás Plzeň zamkla, chvilku my je, bylo to nahoru dolů, pro diváka to bylo asi dobré. Dneska jsme si nezasloužili prohrát, ale takový je fotbal. Ve středu při mně stálo štěstí, když jsem dal gól ze třiceti metrů, dneska jsem ho neměl a máme nula bodů," smutnil Fleišman.

Fleišman: Věděl jsem, že to bude penalta

To, že půjde pokutový kop zahrávat byl rozhodnutý hned. A v době, kdy sudí u videa zkoumal zákrok Hrošovského na Filla, nad variantami zakončení nepřemýšlel.

„Jakmile šel rozhodčí k videu, tak jsem si říkal, že jestli ukáže na puntík, tak to kopnu úplně stejně jako ve středu. Vůbec jsem se nedíval na gólmana, nechtěl jsem, aby na mě viděl, kam budu kopat. Koukal jsem se jen na balon, takže jsem neviděl, jestli neudělal úkrok dříve," popisoval ostravský levý obránce.

Inkasovaný gól těsně před přestávkou ani chycený pokutový kop domácí nepoznamenal. Druhá půlka patřila především Baníkovcům, kteří se po zákroku na pronikajícího Jakuba Šašinku dožadovali i druhé penalty. Videorozhodčí ale tentokrát odpískání standardní situace nedoporučil. „Vypadalo to, že to faul byl, ale rozhodčí rozhodl jinak. S tím nic nenaděláme," řekl stoper Ostravy Martin Šindelář.

I on měl na kopačce gól. Míč ale špatně trefil a pár minut nato Baník inkasoval. „Byl jsem tam včas a říkal si: hlavně tref bránu. A pak už nevím, jestli jsem trefil obránce, nebo to Hruška chytil," vykládal Šindelář.

„Měli jsme šancí dost, hráli jsme dobře, byla penalta. Ale i Plzeň nás mohla potrestat, minuli prázdnou branku. Mohlo to pro nás dopadnout klidně i hůř," připustil Šindelář.