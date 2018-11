Olomouc opět smazala dvougólovou ztrátu

Olomouc vstoupila do zápasu aktivně, ale doplatila na chyby v rozehrávce. Nejprve zaváhal Falta a Opavu po brejku poslal do vedení v deváté minutě Zapalač. Vzápětí to mohlo být po další hrubce o dva góly, ale Kayamba sólo na brankáře Buchtu neproměnil.

Ve 22. minutě už se hosté radovali, když Smola se štěstím prostřelil Buchtu. Olomouc však ještě do přestávky snížila a v 39. minutě se o to postaral Vepřek. Po závaru před brankou se k němu odrazil míč a domácí kapitán se povedenou střelou trefil do horní rohu.

Olomouc i po přestávce držela míč, ale jako první opět zahrozila z brejku Opava. V 52. minutě utekl Smola, ale Buchta byl opět pozorný. V 67. minutě se vyznamenal i hostující gólman Šrom, který skvěle vytěsnil tvrdou střelu Lalkoviče.

Sigma v závěru soupeře přitlačila, ale Plšek hlavou nemířil přesně, Texlovu technickou střelu zastavilo břevno a Dvořákovu hlavu vyrazil Šrom. Minutu před koncem se už ale Olomouc dočkala - Vepřekův centr usměrnil do branky Nešpor. Opava si ještě mohla vzít vedení zpět, jenže Žídek z dobré pozice trefil pouze břevno.