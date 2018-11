Csaplár hráčům i přes prohru poděkoval

„Je to jako hrozný sen a nevím, kdy a jak se z něj probudíme. Herně to na rozdíl od předchozích zápasů nebylo špatné, vytvořili jsme si šance, které jsme bohužel nedali. Vina za tuhle prohru padá především na nás vpředu, myslím útočníky a záložníky. Jednu tutovku jsem měl i já, dával jsem skoro do prázdné brány, ale míč se nějak divně odrazil. Výsledek je pro nás krutý, musíme však makat dál. Jedeme do Plzně, kde nemáme co ztratit," kroutil nevěřícně hlavou Antonín Fantiš.

Kouč domácích Josef Csaplár byl hodně rozčarovaný. „V kabině jsem nekřičel, poděkoval jsem klukům za první poločas, jeden z nejlepších, co tu jsem. Hráčů mi bylo líto, protože neproměnili šance. Nemám za co hráče trestat, udělali, co mohli, za neumění je trestat nemohu. Bohužel nedali šance. Mladí, jak říkám synové, musí dospět. Otcové odešli, nebo jsou zranění. Kdyby byl na hřišti Slepička, tak jsme se v první půli třikrát objímali. Odešlo nám osmdesát procent gólů, tím, že tu není Matoušek a Slepička s Mingazovem jsou zranění. Jenže na kdyby se nehraje. Musíme makat dál. V té první půli jsem viděl naději, že bude líp," konstatoval.

Ukázali, že umí vyhrávat

Jak chutná vítězství už pomalu zapomínali hráči Slovácka. Vždyť naposledy porazili v srpnu Duklu. „Do Příbrami jsme jeli vyhrát, i bod by pro nás byl málo, ale že tu dáme tři góly, to jsme nečekali. Ukázali jsme charakter a potvrdili sami sobě, že jsme schopní vyhrávat. Věřím, že tohle vítězství nás zvedne," přál si autor třetí branky hostí Lukáš Sadílek.

„Pro nás to je nejlepší výsledek v sezóně, herně jsme ale odehráli i lepší zápasy, v nichž jsme bohužel nebyli odměněni. Tentokrát jsme výhru urvali bojovností. Pravdou je, že kdyby domácí dali svoje šance za bezgólového stavu, mohl zápas skončit i opačně. To se naštěstí nestalo. Je to velká úleva, šňůra porážek byla nejdelší v historii klubu. Teď se bude lépe pracovat i na tréninku. Věřím, že porazíme v dalším kole Liberec a odrazíme se do klidnějších vod. Povedlo se i střídání, Kuchta i Sadílek dali góly," liboval si kouč Slovácka Petr Vlachovský.