Před zápasem bychom bod z Olomouce brali, teď je to ale málo, smutnil opavský Zavadil

Fotbalisté Opavy v duelu 14. kola nejvyšší soutěže se Sigmou Olomouc vedli na Andrově stadiónu 2:0, ale na tři body nedosáhli, když domácí v 88. minutě vyrovnali. O to víc litovali šancí, které především v první půli zahodili. Uvědomoval si to i veterán Pavel Zavadil, který svůj tým přes čtyři křížky na krku skvěle dirigoval.

Vedli jste 2:0, ale odvážíte si jen bod. Co převládá, radostm nebo zklamání?

Před zápasem bychom bod brali, ale s ohledem na jeho průběh je málo. Mohli a měli jsme to dohrát vítězně. Bohužel, už poněkolikáté jsme přišli o body v samém závěru. To mrzí. Je třeba se na to zaměřit. Musíme si to rozebrat a říct, proč tomu tak bylo.

Chtělo to přidat třetí gól. Šance jste na to měli...

Přesně tam. Na druhé straně, musím objektivně říct, že Sigma je pak měla také, vytvořila si obrovský tlak. Naše tutovky však byly větší. Kayamba šel sám na bránu, Smola rovněž, v závěru Žídek trefil břevno. Takže všechno mohlo být jinak. Bod ale bereme a jedeme dál.

Co se po přestávce stalo, že Sigma vás tak začala přehrávat?

Zbytečně jsme ztráceli balon, prakticky ihned poté, co jsme ho získali. Nedokázali jsme ho udržet. Sigma je obrovsky silná v kombinaci, má pohyblivé, technické hráče, a tím, jak poslala na hřiště další ofenzivní kluky Texla a Plška, hrála vepředu ve čtyřech, a to nás dostalo do úzkých. Asi jsme se ale až příliš zatáhli.

V samé závěru jste ale přece jen mohli vítězství strhnout na svou stranu. Žídek však orazítkoval jen břevno. Stál jste blízko. Jak jste tu situaci viděl?

Šli jsme tři do brejku. Kayamba si vybral Žídka a dopadlo to, jak to dopadlo. Je to škoda, ale fotbal to byl dobrý a remíza spravedlivá.

Utkání provázely obrovské emoce. Byly tam hádky, strkanice. Proč?

Myslím, že tak to má vypadat. Bylo to derby a ta bývají vypjatá. Hráli jsme na maximum a to, že se poštěkáme, pošťoucháme, to k tomu patří. Po zápase jsme si podali ruce a tím to skončilo. To je prostě fotbal. Cítíte-li křivdu, tak se ozvete. Nic jiného v tom však není. Po utkání je to všechno pryč.

Hrálo se v obrovském tempu. Jaké to je, stíhat ve čtyřiceti?

Cítím se perfektně. Jsem fyzicky dobře připravený, takže s tím nemám žádný problém. Hlavní je, aby mi vydrželo zdraví. Když jo, tak mi to určitě ještě nějakou dobu půjde.