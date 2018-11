Vyhnal pomohl premiérovým gólem Fastavu před Spartu. V derby budu fandit Slavii, tvrdí

Skóre otevřel krátce po změně stran útočník Pavel Vyhnal, pro něhož to byla premiérová trefa v dresu Fastavu. „Dostal jsem přesný centr od Bartošáka. Soustředil jsem se především na to, abych hlavou trefil odkrytou bránu. Povedlo se. Konečně se mně povedlo dát gól Berkovcovi, s nímž se znám díky někdejšímu společnému působení ve Slavii snad od deseti let a jsme velcí kamarádi. Skoro jako bráchové. Těší mě, že se mu teď budu moct nějaký čas smát. Popichování už proběhlo hned po závěrečném hvizdu přímo na hřišti," svěřil se Vyhnal, jenž se v lize trefil po téměř sedmi letech.

Užívá si, že Zlíňané poskočili v tabulce na třetí příčku před Spartu. „Je skvělé, že držíme krok s tuzemskými top mužstvy. V nedělním derby budu samozřejmě přát slávistům. Je to můj bývalý celek a mám tam ještě pořád pár známých," prozradil.

To trenér Zlíňanů Michal Bílek bude naopak držet palce letenskému týmu. „Já jsem rád, že jsme se Zlínem momentálně třetí, avšak v derby budu pochopitelně fandit Spartě," tvrdí rezolutně Bílek, který na pražské Letné prožil v minulosti podstatnou část hráčské kariéry a mužstvo vedl i jako trenér.

Vítězství nad Karvinou si považoval. „Vybojovali jsme proti kvalitnímu celku cenné tři body. Už v prvním poločase jsme měli převahu, avšak šance jsme ještě neproměnili. V pauze jsem kluky v kabině nabádal, aby byli trpěliví. Fantasticky nám poté vyšel vstup do druhé půle. Po snížení na 1:2 sice hosté ke konci zlobili a závěr zápasu byl hodně napínavý, ale těsné vedení jsme udrželi. Jsme tudíž velmi spokojeni," říká Bílek.

Janečku mrzela druhá branka

Karvinští si naopak připsali druhou porážku v řadě, z posledních pěti ligových duelů brali jen dva body. „Utkání jsme si prohráli nekoncentrovaností a hrubými individuálními chybami krátce po přestávce," smutní obránce Marek Janečka. Mrzí ho zejména druhá inkasovaná branka. „Vystavil jsem sice Beauguela do ofsajdu, avšak z druhé linie vystartoval zlínský Holík a šel sám na brankáře," štve slovenského stopera.

Kontaktní trefa čtvrt hodiny před koncem vynesla ještě Slezanům naději. „Moc jsme se v závěru snažili srovnat, avšak bohužel jsme to už nestihli. Náš dvouminutový výpadek chvíli po pauze se ukázal jako rozhodující," lituje Janečka.

Chybí zraněný kanonýr

Jeho mužstvo v koncovce citelně postrádá útočníka Wágnera. „Je bohužel zraněný, zejména při standardkách nám jeho čich na góly chybí. Ale musíme si bez něj i bez dalšího maroda Panáka nějak poradit," přemítá kouč Karviné Roman Nádvorník.

Marně si láme hlavu, proč jeho hráči vstoupili do druhého poločasu tak nekoncentrovaně. „Sotva jsme přišli ze šatny, dostali jsme dva rychlé góly. To je strašně špatně. A tak jediné pozitivum je, že jsme nic nezabalili. Aspoň o remízu jsme usilovali ze všech sil až do konce. A při šancích Ramireze a Guby jsme měli k bodu hodně blízko. Dopravit podruhé míč do sítě se nám však už bohužel nepovedlo," dodal zklamaný Nádvorník.