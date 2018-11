Derby nemá vítěze. Letenští znovu ztratili náskok, sešívaní jsou zpátky v čele

Vstoupili podruhé do stejné řeky. Fotbalisté Sparty stejně jako na jaře neudrželi v derby na Letné poločasový náskok a v jediném nedělním duelu 14. kola Fortuna ligy remizovali se Slavií 2:2. Sešívaní se tak díky lepšímu skóre dostali do čela tabulky před Plzeň, Sparta ztrácí z třetí příčky na vedoucí tandem sedm bodů.

Výsledky sobotních duelů ani jednoho z rivalů nepotěšily. Sešívaní klesli na druhé, a Letenští dokonce na šesté místo tabulky. Teď bylo na obou, aby v bitvě o Prahu zareagovali.

Domácí dali místo Šurala a Costy v základní sestavě šanci Pulkrabovi s Plavšičem, v nominaci sešívaných chyběl Škoda a místo Matouška nastoupil Olayinka.

V tvrdé bitvě začaly nejdříve padat karty. První napomenutí si vykoledoval slávista Ngadeu za stažení unikajícího Tetteha. Skóre brzy srovnal Kanga, který si osmou žlutou kartou řekl o stopku na další dva zápasy.

K první šanci vybídl rivala nejistým odkopem sparťanský gólman Nita. A měl dost velké štěstí, že Stoch zareagoval sice pohotově, ale nepřesně, a tak opuštěnou branku netrefil. Domácí si naopak připsali první nebezpečnou ránu na branku, Kolář ovšem proti střelci Tettehovi obstál.

Letenští pak doplatili na svou tradiční slabinu, bránění standardních situací. Nejprve Kanga vypálil zdálky a Kolář vytáhl jeho ránu na roh. Po něm si míč sebral a dlouhým výkopem rychle vysunul na zteč Olayinku. Útočník vybojoval roh, po němž zahřmělo. Hušbauerův centr podskočil Chipciu a volný Kúdela hlavičkoval podle libosti. Nita si sice na míč sáhl, ale jeho pouti do sítě nezabránil.

Skóre tak ve 36. minutě otevřel bývalý hráč Sparty a Slavia mohla za chvíli přidat druhou branku. Olayinka po Zmrhalově centru trefil hlavou tyč.

Sešívaní museli jeho šance litovat. Sparta totiž ještě do přestávky během pěti minut skóre otočila. Čivič poslal do vápna nádherný prudký centr a Tetteh zblízka hlavou vyrovnal. Ve druhé minutě nastavení pak zahrával Stanciu z nebezpečné vzdálenosti přímý kop a Traoré zahrál ve zdi rukou. Penalta! Kanga ji prudkou ranou proměnil a Sparta šla do kabin s jednogólovým náskokem.

Červenobílí neměli na co čekat, již do 62. minuty vyčerpali všechny tři možnosti střídání. Do šancí se ovšem nedostávali, naopak domácím se otevíral prostor k brejkům.

Slavii tak, jak jinak, pomohl rohový kop. Na Sýkorův centr vyskočil nejvýš Souček, který měl již tou dobou od Hušbauera na rukávu kapitánskou pásku, a vyrovnal.

Bitva o Prahu tak vítěze nepoznala. Sparta už bez zraněného Tetteha nebezpečná nebyla, Slavia může být se ziskem bodu z venku spokojená.