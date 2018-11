Slavia jde do derby se svým faktorem S, Sparta má své faktory také. Diváky, Tetteha, rébus s obranou

Vědomi si toho jsou oba trenéři.

Letenský Zdeněk Ščasný, jehož tým poztrácel v průběhu dosavadních třinácti kol už tolik bodů, že jde do derby s takovým bodovým mankem, jaké oba rivaly před vzájemnou konfrontací už 77 let nedělilo.

Slávistický Jindřich Trpišovský samozřejmě rovněž, i když už při pouhé zmínce o bodovém rozdílu mezi oběma týmy je ve střehu a hned připomíná: „Ale vždyť ligová soutěž ještě není ani v polovině, takže by bylo scestné takto přemýšlet. To, co se stalo v první polovině ligy, se může klidně udát i v té druhé."

Stoch jako slávistický faktor S

Na Stocha ale pochopitelně Trpišovský spoléhá, i když nepopírá, že chvíli trvalo, než jejich fotbalové duše souzněly a oni našli společnou řeč.

„Já přišel do Slavie s nějakým stylem a filosofií, jeho styl byl trochu jiný, takže byl zapotřebí čas, aby se s námi sžil. O herní a kondiční složce nemluvě," přibližuje slávistický kouč etapu vzájemného poznávání a sbližování.

Teď už je za nimi.

„Sehrál důležité zápasy už během jara a teď na podzim také. Udělal obrovský posun v defenzivě, vrací se dozadu, zápasy končí na hranici vyčerpání," připomíná Trpišovský Stochovu proměnu, z níž profituje slovenský legionář a Slavia s ním.

„A hlavně: pořád si udržuje stejnou výkonnost, o čemž svědčí i osmnáct bodů, které v průběhu kalendářního roku nastřádal. To proto, že sbírá odražené míče, tlačí se do střeleckých pozic, má výtečný výběr místa, chodí za obranu soupeře," vyjmenovává Stochovy přednosti, které mohou i v derby sehrát roli.

„Dostal se do velmi dobré formy, jako se do ní doma i v pohárové Evropě dostala celá Slavia. My byli v podobné situaci, kdy jsme také chytli lauf v Evropě," přivolává sparťanský kouč Zdeněk Ščasný na pomoc reminiscence na sezónu 2015/16, kdy s mužstvem dokráčel až do čtvrtfinále Evropské ligy, což se žádnému českému mužstvu v této soutěži nikdy nepovedlo.

Sparťanský faktor? Hlavně domácí prostředí

Vzpomínky na minulost mu ovšem vyhrát derby nepomohou. A Sparta ho samozřejmě vyhrát chce. A moc, protože v případě nezdaru by se jí Slavia vzdálila ještě víc a měla by k dobru nikoli sedm, ale už deset bodů.

„Proto jsme se nechystali na jednoho hráče, proto jsme se nezaměřovali jen na Stocha. Musíme jít do derby týmově a hrát naši hru. Nastupujeme doma, chceme Slavii porazit a trochu odčinit výkony na venkovních hřištích," spoléhá Ščasný na to, že na Letné je jeho celek o třídu i dvě lepší než na soupeřových trávnících.

„Doma je Sparta skutečně extrémně silná, což bereme v potaz. Vždyť za poslední dva roky prohrála na Letné jediný zápas, a to ještě s Plzní," ví slávistický kouč moc dobře, že výkony Sparty doma a venku jsou hlavně v posledních týdnech diametrálně odlišné.

A navíc i Sparta může spoléhat na svůj faktor, jakým by měl být pro Slavii Slovák Stoch.

Tím prvním je domácí prostředí. Druhým třeba střelec Tetteh, třetím kupříkladu rébus, který trenér Trpišovský řeší a jehož tajenka zní: Nastoupí Sparta do derby se třemi, nebo čtyřmi obránci?

„Může hrát se čtyřmi, ale třeba jen třemi obránci, takže přemýšlím jak o typologii zápasu, tak typologii protivníka. Výkon útočníka bude v derby hodně důležitý. Naštěstí máme na výběr dost možností," nachystal slávistický kouč před derby pro jistotu hned několik variant své odpovědi.

Nepůjde o rozestavení, ale o přístup

Sparta svého útočníka, který by mohl být jejím faktorem T, má. Samo sebou Tetteha. „Bez součinnosti se spoluhráči ale sám nezmůže vůbec nic, i když obrovský potenciál v sobě má. Musíme zapracovat hlavně na tom, abychom hráli kolektivně, což nás ne vždy provází," připomíná Ščasný a i rébus kolem složení obrany poodhaluje.

„Hráli jsme dobře se třemi i čtyřmi obránci vzadu, nejde proto ani tak o rozestavení, jako o přístup. A ten očekávám skvělý od všech hráčů. A samozřejmě: roli sehraje i aktuální forma a maličkosti. Nemyslím totiž, že bychom se mohli navzájem něčím nečekaným překvapit."

V tom jsou si s Trpišovským zajedno.

„Derby rozhodne mentální nastavení hráčů, jejich osobní odvaha a případně klíčový moment, který v utkání přijde. Nezáleží na tom, jaký je mezi námi bodový rozdíl, ale jak kdo v pět hodin a jednu minutu do utkání vstoupí," souhlasí slávistický trenér, jak pofiderní může být trumfování různými faktory mluvícími tu pro jeho tým, tu pro soupeře.

„V derby se všechno maže," opakuje starou pravdu.