Byl to můj první gól Spartě, libuje si slávista Souček

Kam byste tenhle gól mezi svými trefami zařadil?

Hodně vysoko, proti Spartě už jsem odehrál hodně zápasů, ale dát jí gól, a ještě na Letné, to se mi povedlo poprvé. Škoda že nebyl vítězný. Alespoň doufám, že jsem prolomil svoji podzimní střeleckou smůlu a začne mi to tam padat. Pár dobrých šancí už jsem zahodil.

Užil jste si derby?

Užil v tom smyslu, že je to vždycky výjimečný zápas v krásné atmosféře.

V zápase jste vedli, ale domácí během pěti minut otočili. Co se dělo o přestávce v kabině?

Trochu jsme se seřvali, ale řekli jsme si, že na jaře jsme tu v půli prohrávali 0:3 a uhráli bod, 1:2 bylo z tohoto pohledu mnohem přijatelnější skóre. Do druhé půle jsme šli s tím, že na ně vletíme a znovu to otočíme. Jenže do šedesáté minuty to z naší strany nebylo nic moc, až pak jsme se do zápasu znovu dostali, ale stihli jsme už jen vyrovnat.

„Tohle je úplně úžasné, ještě dát gól na Spartě a zachránit remízu. Jsem šťastný, beru to jako jeden z mých nejdůležitějších gólů,“ popsal pocity ze vstřelené branky Tomáš Souček. #spasla #290derby

💬: https://t.co/tjqZLL70ny pic.twitter.com/nW6QD8Fb1S — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 4. listopadu 2018

Takže jste z remízy zklamaný?

My jsme do utkání vůbec nevstoupili, jak jsme chtěli. Vedli jsme, ale pak dostali před půlí dva blbé góly po našich chybách. Vzhledem k vývoji utkání ten bod nakonec musíme brát, ale my jsme jeli na Letnou s odhodláním a cílem tady vyhrát. Alespoň jsme popáté v řadě se Spartou neprohráli.

Už v první půli jste ale mohli vést 2:0...

To máte pravdu, Peter Olayinka trefil hlavou tyč, chyběly centimetry. Je to i smůla, když se míč odrazí od tyče do rukou brankáře. Kdybychom vedli o dva góly, snad bychom výhru uhráli.

Druhý gól jste dostali z penalty za ruku Ibrahima Traorého ve zdi. Vynadali jste mu?

Kdepak, to nejde. Jednou udělá chybu ten, podruhé někdo jiný. To se stane a k fotbalu takové věci patří.

Oba góly jste dali po rohových kopech, Ondřej Kúdela i vy hlavou. Chystali jste na Spartu speciální standardky?

Trénujeme je pravidelně, ale Sparta má hodně vysokých hráčů, spíš jsme čekali, že dáme góly jinak než ze vzduchu. Trochu to bylo překvapení.

Sparta vás dlouho přehrávala, co jste dělali špatně?

Ve středové řadě jsme hlavně nechávali moc prostoru Stanciuovi a Kangovi, to si zejména na Letné nemůžeme dovolit. My jsme se málo dostávali k zakončení, bylo vidět, že ani jeden tým nechce prohrát, ale na druhou stranu oba šly za výhrou.

Bylo derby hodně tvrdé?

Chvílemi vyhrocené, ale to je prostě derby. Věděli jsme, že do toho nemůžeme chodit jako blázni, ale hodně důrazně, jako sparťané. Zákeřné nebylo, podle mne se zbytečně na hřišti polehávalo, to k fotbalu nepatří.

Znamená remíza něco z pohledu boje o titul?

To zdaleka ne, pro nás je dobré, že jsme udrželi sedmibodový odstup od Sparty a udrželi vedení v tabulce. I vzhledem k nadstavbě zbývá ještě spousta těžkých zápasů. Jak jsem už řekl, chtěli jsme na Letné vyhrát, ale remíza je pořád lepší, než kdybychom prohráli.

Hušbauer, Kúdela a Coufal se zranili. Jaké jsou první zprávy o jejich zdravotním stavu?

Určitě to není dobré, ale jak na tom aktuálně jsou, jestli jsou jejich zranění vážná, se dozvíme v pondělí, kdy je čeká podrobné vyšetření v nemocnici.

Vzhledem ke čtvrtečnímu zápasu s Kodaní v Evropské lize by to byla nepochybně velká ztráta. Už na ten zápas myslíte?

Ztráta by to byla, snad nebudou chybět. Na zápas s Kodaní se začneme připravovat od pondělí. Dobře víme, že to je klíčový zápas skupiny, který nás může hodně přiblížit postupu.