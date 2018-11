Premiéru v derby ozdobil gólem a rýpl si do Kangy: Alibista, padá už před souboji!

Má pro vás derby s ohledem na minulost ve Spartě ještě větší náboj než pro většinu spoluhráčů v kabině Slavie?

Ne. Moje působení ve Spartě už je hodně staré. Nepotřebuji extra motivaci. Derby je prostě specifické. Největší zápas v republice. Je to sledované, všichni duel řeší. Hráči se připravují více než na jiné zápasy, byť pořád jsou ve hře jen tři body. Sparta navíc nebyla v komfortní situaci, protože naše případné vítězství by ji asi odstřihlo z boje o titul.

Vy jste otevřel skóre zápasu gólovou hlavičkou, ale nakonec jste zápas nedohrál. Jak z osobního hlediska souboj se Spartou hodnotíte?

Viděl jsem, že si Nita na míč po mojí hlavičce sáhnul, ale jakmile balon překročil čáru, byl jsem v euforii. Gól Spartu zmrazil. Ale nehráli jsme v dalším průběhu tak dobře, jak jsme chtěli. Vedoucí trefa nás sice uklidnila, ale pak jsme inkasovali dvě laciné branky po situacích, na které jsme se připravovali. Spartě rychlé góly před pauzou hodně pomohly.

Zaskočila vás Sparta aktivitou a výkonem, který předvedla?

Spíše bych řekl, že my jsme nehráli, jak jsme chtěli a mohli hrát. Mrzí mě, že jsme derby nevyhráli, ale současně se raduji alespoň z bodu. Nezasloužili jsme si prohrát.

Oba góly jste zaznamenali po rohových kopech. Spoléhali jste na standardní situace hodně?

Vůbec ne. Navíc Sparta nasadila vyšší hráče. Ale paradoxně to nehrálo roli.

Vyrovnávací gól na 1:1 vstřelil Tetteh, s nímž jste se na hřišti hodně potkával. Jak moc je složité jej hlídat?

Neřekl bych, že nějak těžké. Nesnižuji tím jeho kvalitu. Je ve Spartě útočníkem číslo jedna, daří se mu střelecky, proměňuje šance. Ale myslím, že kromě gólové situace, jsme ho do šancí nepouštěli.

Ještě, než jste musel kvůli zranění ze hřiště, podstoupil jste u půlící čáry souboj s domácím Kangou, který padl jako podťatý a dlouho se z trávníku sbíral. Nebál jste se druhé žluté karty?

Nevím, jak to říct slušně.... Přijde mi, že hráč jako on, by měl být nad věcí. Byl hodně alibistický, padal dopředu ještě před kontaktem. Ať jde do souboje čelem a postaví se protihráči.

Tušíte, zda budete zdravotně fit pro čtvrteční utkání Evropské ligy s Kodaní?

Vůbec. Až pondělní detailní vyšetření určí, co mi přesně je.

Nemůže se při podzimním pokračování soutěže ukázat jako nevýhoda hodně nabitý program Slavie?

Doufám, že nikoliv. V kádru je nás hodně. Nechci se vymlouvat na těžký program. Všichni chceme hrát evropské poháry. Kvůli velkým zápasům na mezinárodní scéně přece fotbal hrajeme. A já doufám, že postoupíme ještě dál.