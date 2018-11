Trenér Sparty navzdory tabulce po derby tvrdí: Máme lepší tým než Slavia

Cítím, že to bylo na tři body, řekl po derby trenér Sparty Zdeněk Ščasný

Cítíte, že jste měli v derby na tři body?

Samozřejmě cítím. Po nervózním vstupu a inkasovaném gólu jsme byli lepší a nebezpečnější, i když Slavia ještě trefila tyč. Na začátku druhé půle jsme měli některé přečíslení vyřešit třetí brankou. Je rovněž trestuhodné dostat dva góly ze standardek. Za třetí jsme ztratili rychlost vpředu s odchodem Tetteha. Bohužel jeho střídání nás stáhlo dolů. Jenže cítit můžu, co chci. Zápas skončil 2:2.

Bránění standardek pro vás bylo znovu fatální.

Nedoplatili jsme na ně poprvé. V Plzni, Olomouci - to se mužstvu jako Sparta nesmí stát. Aby hráč, který ho má hlídat, byl od Součka pět metrů. Byl to Radakovičův hráč. Chipciu tvrdí, že u první branky hráče hlídal, ale Kúdela zůstal sám... Nejhorší je, že vyrovnání přišlo ve chvíli, kdy nic nenasvědčovalo tomu, že bychom Slavii do něčeho pustili.

Favorita jste zaskočili, Slavia nebyla ve své kůži.

Pořád tvrdím, že i když Slavia je ve velmi dobré formě, tak máme lepší mužstvo. Postavení v tabulce tomu neodpovídá, protože máme svoje problémy a bohužel nemáme náhradu za některé hráče, na což jsme doplatili.

Derby se tedy odvíjelo podle vašich taktických plánů?

Věděl jsem, že budeme fotbalovější, že budeme lepší, protože Slavia všechno hrne silou, nátlakem a hraje hodně na riziko, což se dá trestat. Ale chyběla nám třetí branka. Měli jsme plán a po taktické stránce kluci zvládli zápas excelentně. Až na dva inkasované góly ze standardek, což se prostě nesmí stávat.

Zlom nastal se zraněním Tetteha, že? Po jeho střídání se Slavia nadechla.

Jak odešel, tak jsme ztratili kontrolu nad zápasem. Přišli jsme o rychlost, nechodili jsme za obranu a už jsme nebyli nebezpeční. Zatím nevím, jak na tom je, jestli si neobnovil problém, který měl minulý týden ve Zlíně. Do středy kvůli němu netrénoval, nemohl se pohybovat. Proto klobouk dolů před tím, jaký podal výkon.