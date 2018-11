Plzeň rychle našla náhradu za Krmenčíka. Beauguel se vyfotil s dresem Viktorie!

Ševci mají smůlu. Beauguelovi končí k 31. prosinci smlouva a k jednání o jejím prodloužení se už nedostanou. Podle zákulisních informací se francouzský kanonýr již v pondělí upsal mistrovské Viktorii.

Jean-David Beauguel podepsal smlouvu s @fcviktorkaplzen #prestupy pic.twitter.com/Yg5is5Sqt9 — Michal (@Baaza22) 6. listopadu 2018 Jean-David Beauguel sice svou fotku s plzeňským dresem z instagramu smazal, snímek ale koluje po sociálních sítích dál.

Plzni nastal velký problém ve chvíli, kdy se jí zranil kanonýr Michael Krmenčík. Pětadvacetiletý český reprezentant musí s přetrženým zkříženým vazem v levém koleni na operaci a kvůli vážnému zranění si pravděpodobně v této sezoně už nezahraje.

Šestadvacetiletý Beauguel působí v české lize od roku 2014. Nejprve prošel Duklou a v lednu 2017 se upsal na dva roky Zlínu. Smlouva mu na konci roku končí, od ledna se tak mohl Plzni upsat jako volný hráč.

Odchovanec Toulouse hrával také v Tunisku a v nizozemském Waalwijku. V české nejvyšší soutěži dosud odehrál 93 zápasů a vstřelil 22 branek. Z toho osm gólů ve čtrnácti zápasech dal na podzim a je tak po Nikolaji Komličenkovi druhým nejlepším střelcem ligy.

Zlínského šéfa odchod zaskočil

Majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka byl z informace o chystaném Beauguelově přestupu do mistrovské Plzně trochu zaskočený. „O tom, že má odejít do Viktorky, vím chvíli. My jsme s ním jednali o prodloužení smlouvy, ale k ničemu to nevedlo. Teď je jasné, že byl domluvený někde jinde. Půl roku ho kurýrujeme, a když je konečně zdravý a střílí góly, tak odejde. Takový je ale život. Když už na jaře nebude, tak prostě nebude," posteskl si viditelně rozladěný Červenka.

Hned ale dodal, že ani avizovaný odchod nebude důvodem, aby Beauguel ve zbývajících podzimních zápasech nenastoupil v základní sestavě Fastavu. „Vždyť ho až do konce roku platíme. Je teď ve formě, tak ať nám ve zbývajících pěti kolech pomůže k nějakým deseti nebo dvanácti bodům a sami ho pak do Plzně dovezeme," zavtipkoval zlínský šéf.