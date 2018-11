Policie před zápasem Opavy s Baníkem varuje: Nechoďte s dětmi kolem stadionu

"S ohledem na to, co se tady dělo v roce 2017, jsme nechtěli nic podcenit, a proto jsme nasadili tolik policistů," řekl dnes novinářům ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Na bezpečnostním opatření se budou podílet i policisté z dalších krajů. Posily dorazí například ze Zlínska, Olomoucka či Jihomoravského kraje.

Ve vyprodaném hledišti pro 6385 diváků bude přibližně tisícovka fanoušků z Ostravy. Ti dorazí do Opavy speciálním vlakem těsně před polednem. "Z nádraží půjdou pěšky s naším doprovodem na stadion," řekl Kužel. Přesun si vyžádá dopravní opatření. "Máme připravené objízdné trasy. Skupinu povedeme mimo centrum města," řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radím Daněk.

Vztahy fanoušků jsou napjaté

S policií koordinuje kroky i město, které do akce nasadí maximální počet městských strážníků. "Obyvatelům bych ale doporučil, aby v době od 11:00 do 17:00 omezili návštěvu parku v okolí stadionu. Aby sem zbytečně nechodili na procházku s dětmi. Raději by pro tentokrát měli využít jinou lokalitu," řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Vztahy fanoušků obou celků jsou dlouhodobě napjaté. Vzájemná utkání v posledních patnácti letech pravidelně provázejí výtržnosti v ulicích, ve dvou z posledních tří utkání ve druhé lize a národním poháru fanoušci pronikli i na hrací plochu a zápasy musely být na několik minut přerušeny.

Násilnostmi vyvrcholil i loňský druholigový duel. Do Opavy tehdy dorazilo na 1500 příznivců Baníku, až na hrstku z nich nikdo neměl vstupenku. První střety a potyčky nastaly už po příchodu davu ke stadionu. Policisté zasáhli, když chuligáni začali odpalovat dělbuchy a házet světlice. Potyčky pokračovaly i v době zápasu u hlavní brány stadionu, kterou se dav pokusil vylomit. Policie v té souvislosti tehdy řešila 25 trestných činů a 45 přestupků.