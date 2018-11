Plzeň potvrdila náhradu za Krmenčíka. Vím, co ode mě Vrba očekává, říká Beauguel

Ze Zlína přichází do Plzně šestadvacetiletý francouzský útočník Jean-David Beauguel.

„Beauguel je velmi zajímavým typem hráče, který nás svými výkony velmi zaujal. Při dlouhodobějším zranění Krmenčíka je jeho příchod pro nás dobrou zprávou, v lednu se na něj těšíme," citoval klubový web generálního manažera Adolfa Šádka.

Přestup vyplaval na veřejnost už v pondělí, kdy se na internetu objevila fotka Beauguela s dresem Viktorie. Do Doosan Areny přichází se statusem volného hráče, ve Zlíně mu 31. prosinci končí smlouva.

„Tvrdě jsem pracoval, abych to dotáhl takhle daleko. Věřím, že ze Zlína je správné přestoupit do klubu jako je Plzeň, který hraje Ligu mistrů a každý rok o titul. Měl jsem možnost popovídat si s trenérem Vrbou, vím, co ode mě očekává. Pro mě osobně jde o obrovskou výzvu," uvedl Beauguel, který se v plzeňské kabině potká s nedávným spoluhráče ze Zlína Ubongem Ekpaiem.

„Ostatní kluky neznám, ale to není problém. V zimní přípravě bude spousta času se seznámit se všemi. Věřím, že zapadnu," podotkl Beauguel, který postupně prošel Toulouse, Waalwijkem, pražskou Duklou a Zlínem. V české lize odehrál dosud 93 zápasů, ve kterých dal 22 branek. V této sezoně se trefil už osmkrát.